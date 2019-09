“Resolviendo el fondo, por economía procesal, se declara la ineficacia de la declaración de J. P. V. O. recibida mediante anticipo jurisdiccional de prueba, y en aplicación del principio in dubio pro reo, se absuelve a M. F. M. S. como autor del delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de W. J. H. C. Ordénese su inmediata libertad, si otra causa no lo impide”, resume el voto 000990, consultado por La Nación.