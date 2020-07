Por su parte, el Mecanismo de Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes, señaló que, pese a desconocer de este señalamiento en particular, en dos visitas hechas a cárceles detectó que hay oficiales que sí portan mascarillas y otros que no, “por lo cual no es una práctica generalizada”.