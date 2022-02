Tiroteo frente a un bar en Sabana sur deja pareja sin vida

Sabana Sur Frente a un bar, 175 al oeste de la Contraloría, fue aseinada la pareja este domingo en la madrugada. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

En un doble asesinato ocurrido la madrugada de este domingo en Sabana Sur, ultimaron a Jeasthin José Miranda Rodríguez, de 27 años y a una mujer identificada como Yanelin Vanesa Serrano Pérez, de 22. La Cruz Roja recibió la alerta sobre dos heridos de arma de fuego a las 3:26 a. m. de este domingo, por lo que envió la ambulancia al sitio, 175 metros al oeste de la Contraloría General de la República, pero ya no había nada que hacer por la pareja.

Los Informes preliminares de la Policía Judicial indican que los fallecidos estaban entre un grupo de personas en la vía pública, frente a un bar, momento en el que llegó un automóvil del que descendió un sujeto que disparó en múltiples ocasiones, impactando a Miranda en diferentes partes del cuerpo y a Serrano en una ocasión en el tórax.

Miranda era oriundo de San José, vecino de León XIII, soltero y sin hijos, según el Registro Civil. Yanelin Vanesa era oriunda y vecina de Pavas, vivía en Villa Esperanza. La joven era soltera y no tenía hijos. La relación con el fallecido no trascendió y tampoco si su muerte fue incidental o no.

En el sitio del suceso los investigadores judiciales recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios del Complejo de Ciencias Forenses, en San Joaquín de Flores, para que sean analizados. De igual forma, el carro en que al parecer viajaba el sospechoso del doble homicidio, fue encontrado abandonado en vía pública en la Uruca, por lo que también fue trasladado al Complejo, con el fin de buscar elementos pilosos, huellas y otros que ayuden a esclarecer lo sucedido, determinar el móvil y dar con el sospechoso.

Homicidio en Purral Un hombre murió acribillado en su casa frente al templo cristiano La Viña, rumbo a Loremar. Oficiales de Fuerza Pública custodiaban el lugar mientras Agentes del OIJ recogían indicios poco antes del mediodía. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Lo matan frente a su casa en Purral

A las 9:28 a. m. otro hecho de sangre movilizó a la Cruz Roja que fue alertada de un baleado en Purral de Goicoechea, frente a la Iglesia Cristiana La Viña, que queda entrando por los tanques de Acueductos y Alcantarillados, por la calle que conduce a Loremar.

Cuando la ambulancia llegó al sitio declaró muerto a Brandon Andrés Calderón Arroyo, de 22 años, quien presentaba impactos en la espalda y el tórax. Según datos del OIJ, el joven estaba frente a su casa cuando desde una motocicleta en movimiento le dispararon y se dieron a la fuga.

Calderón era oriundo de San José, soltero y sin hijos. La escena de su muerte quedó en custodia de la Fuerza Pública hasta que el OIJ recolectó los indicios y levantó el cuerpo.

Muere de una puñalada en la capital

Como parte de la ola de asesinatos de este fin de semana, un hombre de 42 años, identificado como Gabriel Guzmán Ordóñez, falleció a la 1:59 a. m., 100 metros al sur del parque de La Merced, en San José, tras ser herido con arma blanca.

Por razones que se investigan, Guzmán tuvo un altercado con otro sujeto. Al tratar de defenderse, él sacó un arma blanca pero el contrincante se la quitó y lo hirió. La víctima recibió una herida en antebrazo izquierdo, dos en el abdomen y una en el cuello, por lo que falleció en el sitio.

La Fuerza Pública detuvo al sospechoso cerca del lugar, donde los agentes judiciales recolectaron un arma blanca, que en apariencia fue la utilizada en el homicidio. El detenido, de apellidos Lindo Orozco, tiene 35 años y es nicaragüense. Quedó a la orden de la Fiscalía.