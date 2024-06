Yaho Chaves, la de los zapatos con propósito

Lo que bien se aprende, nunca se olvida…y, hasta inspira.

Así marcó el destino a Yahonis Chaves Ramírez, diseñadora y dueña de las marcas Comfort by Yaho y las zapaterías Koala.

Administradora de negocios de formación y diseñadora de zapatos por absoluta vocación y pasión, Yaho –como le gusta que la llamen—se ha convertido en una influencer consumada de moda y outfits a través de sus cuentas en Instagram @yahochaves, @comfortbyyaho y @koalazapateriacr, que suman 102.800 seguidores en total.

¿Y de dónde aprendió de zapatos? De su padre y el socio de su padre, quienes por muchos años tuvieron la fábrica de zapatos ECO y posteriormente, las tiendas Koala Winners. Así, prácticamente desde niña y adolescente, vivió en un ambiente de tendencias en el calzado y de moda.

El largo camino al diseño

Egresada como administradora de negocios por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Yaho trabajó por más de cinco años en una transnacional y llegó a ostentar un importante cargo gerencial.

Hasta que con escasos 25 años tuvo una crisis existencial y pasó a cuestionarse fuertemente el demandante estilo de vida de un trabajo corporativo.

Fue cuando decidió renunciar y seguir su intuición. Comenzó a trabajar con su padre, Guillermo Chaves Fallas, en la fábrica familiar de calzado, concretamente en el área de mercadeo y, poco a poco, fue incorporando diseños y mejoras en los zapatos que producían, aunque el negocio estaba muy enfocado en calzado masculino.

A pesar de ello, propuso introducir modelos para mujeres, aunque en ese entonces, sus diseños no gustaban tanto como ahora, probablemente porque el mercado no estaba acostumbrado a propuestas tan disruptivas.

Deseosa de aprender más de diseño de calzado, encontró en Elche, Alicante, España, una escuela de patronaje de zapatos a la que asistió por unos meses, para aprender este arte.

Decidida a seguir ese camino del diseño y la producción que la llenaba tanto, se matriculó posteriormente en la Esden Business School de Madrid, para llevar una maestría en dirección de empresas de moda, que la conectaría con el Instituto Marangoni de Milán, Italia, donde depuró sus conocimientos.

Ya de regreso, se animó a desarrollar sus primeros diseños para mujer, pensados en que fueran confortables y bonitos, que fueron fabricados en Colombia.

Hizo una colección de 6 estilos y se fabricaron 100 pares de cada uno, para probar el mercado local y gustaron mucho. Esa primera colección la bautizó “Confort”.

A partir de allí, todo ha sido crecer y crecer.

El negocio propio

En 2015, abrió su primera tienda de zapatos Koala, en Cartago, que estaba enfocada en un inicio en calzado en productos pensados para infantes y adolescentes de escuela y colegio.

En sus tiendas Koala –ubicadas en Paseo Metrópoli, Multicentro Desamparados, City Mall Alajuela, Paseo de las Flores y Multiplaza Escazú--, fue donde comenzó a ofrecer sus primeras colecciones propias a partir del 2018, bajo el nombre de Comfort by Yaho. Al mismo tiempo, comenzó a incursionar fuertemente en la exposición de su marca de calzado y su marca personal en Instagram.

Su siguiente colección se llamó Travel y se vendió como pan caliente, entonces, a partir del 2019 comenzó a lanzar colecciones más seguidas con diseños más disruptivos e inspirados en cosas divertidas e inesperadas para una colección, como los gelatos, los viajes, la época victoriana y así con las tendencias globales adaptadas a nuestro entorno.

Desde entonces, tiene una fiel clientela de mujeres que adquieren sus hermosos y cómodos zapatos en sus tiendas.

Para ir desarrollando esta comunidad de seguidoras, Yahonis tiene muy claro que la comodidad del calzado no puede reñir con el estilo y el glamour femeninos.

“No podemos sacrificar lo bonito por lo incómodo”, afirma; por ello, Yaho diseña y fabrica “zapatos con propósito, donde se piense en la salud, la comodidad y la belleza”. Una fórmula de oro para cualquier producto dirigido a las mujeres del siglo XXI.

El crecimiento de su negocio –del cual es dueña junto con su hermano--, ha sido orgánico a lo largo de estos casi 10 años y en él ha aplicado todo lo aprendido en su formación como administradora de negocios y en su maestría en empresas de moda, elaborando cuidadosamente planes de crecimiento y penetración en el mercado nacional.

“Valoramos con cuidado los costos de nuestros productos porque queremos que sean accesibles a las costarricenses, así como de buena calidad, durabilidad, comodidad y belleza”, insiste la empresaria.

“Desde que mi padre tuvo su negocio de calzado, identifiqué la necesidad que no estaba cubierta, de zapatos para mujer de diseños bonitos, que fueran confortables y de buena calidad”, añade.

Y no estaba equivocada. La triada de calidad que ha impuesto en sus productos es inequívoca. Son lindos, cómodos y muy cool. ¡Todas queremos comprarlos todos! ¡Es imposible escoger!

Momentos eureka

Esta diseñadora y empresaria cartaginesa tiene claro que lo que ella desea para sí misma es lo que comparte con su clientela.

Ni más, ni menos. Ella “se pone en sus zapatos”, literalmente.

Sus momentos de inspiración para sus diseños surgen de la presión de la vida cotidiana, a veces, cuando se da un paseo y hasta cuando medita. Pero tiene muy clara las personas a la que les diseña: mujeres entre los 30 y 65 años, trabajadoras, educadas e independientes.

Además de diseñar y administrar su taller y cadena de tiendas, Yaho es una reconocida influencer de moda (@yahocahves) y se encarga personalmente de su Instagram donde enseña cómo combinar sus zapatos con hermosos trajes que están al alcance del promedio de las costarricenses.

Por eso, quisimos ahondar un poco más en esta faceta de comunicadora y lideresa nata.

Perfil: ¿Cómo surgió la cuenta de Yaho Chaves en Instagram?

YChR: “Surgió como una idea para conectar con las primeras usuarias de los zapatos, para darles tips de como combinarlos y llevarlos.

A partir de aquí, comencé a desarrollar mi marca personal para hablar de cómo combinarlos con los estilos y tendencias de moda”.

Perfil: ¿Esa capacidad de comunicar y empatizar con su clientela la aprendiste en tu formación en el TEC o es esa tu personalidad?

YChR: “La comunicación se me da con facilidad y es parte de mi personalidad. Nunca he recibido ningún curso, aunque en mi carrera en el TEC nos dan un pequeño curso libre sobre comunicación.

“Esta pregunta me la han hecho otros periodistas, pero es una fortaleza mía la de comunicar y empatizar con mis clientas”.

Perfil: ¿Llevas tu propia cuenta de Instagram o tenés una community manager?

YChR: “Mi cuenta personal si la llevo yo. Hago mis propios reels, contesto los mensajes, redacto y hago todo el contenido. La cuenta de Comfort by Yaho y Koala Zapatería sí las lleva un community manager”.

Perfil: ¿Qué dice tu familia y esposo sobre tu exposición en redes?

YChR: “Mi esposo y mi familia nunca me han hecho ningún comentario adverso de mis redes sociales. Comunico y muestro solo lo que quiero mostrar, y me gusta ser abierta con mis seguidoras, contar algo más personal, combinándolo con temas de calzado. Siempre he querido que sea un perfil muy orgánico y natural”.

Perfil: ¿Has sufrido algún tipo de violencia cibernética o acoso a través de tus redes?

YChR: “Mi comunidad de seguidores es muy respetuosa. Aunque hace un tiempo hice un video especial y específico sobre un tema que llamó la atención de otras personas que no eran de mi comunidad de seguidoras, y atacaron de una manera más violenta ese contenido.

“Pero como sé que mi comunidad es muy tranquila, leyeron los ataques y me apoyaron un montón; eso me dio paz, lo dejé pasar y he seguido haciendo mis reels y mis videos, y no he tenido mayor problema.

“Me gusta que mis seguidoras están en mi misma línea de respeto, saben que podemos tener diferentes opiniones sobre algún tema, pero lo que nos une es el amor por los zapatos y por la moda.

Procuro comunicar de una manera alegre y confiable y eso me ha permitido tener una excelente relación con las chicas que me siguen en @yahochaves”.

Muy íntimo

Yahonis Chaves Ramírez tiene 36 años, está casada desde hace 6 años y tiene una niña de poco más de un año.

Su taller está en Cartago, donde también vive y da trabajo a 58 personas entre dependientes de tiendas, colaboradores y zapateros del taller y personal administrativo.

Su marca, Comfort by Yaho la tiene desde 2018 y actualmente fabrica 12.000 pares de zapatos al año.

La inspiración creativa

Perfil: Este año hiciste un viaje a Milán, Italia, al Instituto Marangoni. ¿Qué fuiste a hacer y cómo veremos reflejado ese viaje en la marca Comfort by Yaho?

YChR: “Realicé una maestría de administración de empresas de moda y como parte de la carrera, tenía la opción de llevar cursos adicionales, de manera que escogí uno de una semana en el Instituto Marangoni en Italia. Esta es una institución muy reconocida y el curso estuvo centrado en la elaboración de diseños para marcas de lujo en el mundo de la moda.

“Fue una experiencia muy valiosa donde aprendí cómo se hace un mood board de una marca de lujo y las claves generales de un diseño; visitamos fábricas de cuero y textiles para marcas de primera categoría y pude comprar una tela especial para crear nuevos diseños de zapatos. Además, en adelante podré importar directamente este tipo de materiales.

“También visité museos como el de Armani, que me permitió conocer como un diseñador puede cambiar de perspectiva en sus piezas creativas sin perder su identidad.

“Las repercusiones de este viaje en mi marca Comfort se verán en los materiales y organización a la hora del diseño, la aplicación de mood boards y la experiencia de conocer lugares nuevos, porque, al final, esto genera inspiración para nuevas propuestas.

“Hice 3 travel blogs en mi Instagram de elementos que representaron grandes aprendizajes para mí, como el diseño, los lugares y la inspiración de los sitios que conocí en este viaje”.

Perfil: Explicanos la relación entre gastronomía y diseño de moda.

YChR: “Esta relación comida-diseño es la que más me representa porque mis colecciones están inspiradas en elementos de la gastronomía. Mi primera colección, por ejemplo, estuvo influenciada en el gelato italiano y lo interesante de ella es que cada zapato, dependiendo del color, tenía la fragancia del helado y fue de las más gustadas por mis clientas.

“Las nuevas colecciones estarán inspiradas en los macarones –que me encantan y tienen colores espectaculares--; ya hice una en diciembre y hasta las suelas eran de colores, porque estos dulces de origen francés se prestan mucho para crear.

“Confieso que me gusta inspirarme en la gastronomía para crear porque me adoro los postres y los dulces”.

Perfil: ¿Cuán actualizado está ahora el mercado costarricense con respecto al europeo en tendencias en moda de zapatería y outfits?

YChR: “A nivel mundial, la moda y las tendencias están muy globalizadas y a nuestro país llegan entre 3 y 6 meses después de que salen al mercado, dependiendo del tipo de consumidora al que nos dirijamos.

“Hay tiendas que se enfocan en las chicas que adaptan las tendencias a su guardarropa muy rápidamente; otras audiencias lo hacen hasta que vean la tendencia más reflejada en su entorno; todo va a depender del mercado al que se dirija cada tienda”.

“Por ejemplo Zara y Mango marcan la pauta de las diferentes tendencias europeas en Costa Rica. También depende desde donde emana la tendencia. Por ejemplo, en Milán, Italia, los colores que prevalecen son más oscuros, como los grises y negros, mientras que en Costa Rica se usan más colores variados por nuestro clima tropical, y los grises y oscuros se utilizan más para la noche.

“Las tiendas en nuestro país han entendido muy bien esto a la hora de seleccionar prendas”.

“Para mí lo más importante son las clientas a las que van dirigidas mis colecciones. Mi clientela son chicas que adaptan las tendencias muy rápido y por eso me gusta estar muy pendientes de la moda para poder trasladarla a mis productos lo antes posible”.

Perfil: Queremos conocer la historia de cómo te inspiraste en tu empresa de diseño y fabricación de zapatos exclusivos a partir del emprendimiento de tu padre.

YChR: “Todo empezó cuando decidí renunciar a la empresa Colgate, donde laboraba. Mientras me decidía qué hacer con mi carrera, me fui a trabajar con mi papá y con su socio, que se dedican a la distribución de calzado a otras zapaterías, pero son líneas más clásicas.

“Conforme fui conociendo el mercado de distribución, quise proponer productos de zapatería más disruptivos y modernos, pero no me estaban comprando mi idea.

“Entonces decidí, junto con mi hermano, poner una tienda pero siempre que Codical 2000 –la empresa de mi padre y su socio--, nos vendieran a nosotros los zapatos pero de estilos en tendencia. En ese momento aún no hacía diseños de zapatos, pero sí hacía propuestas.

“Comencé a indagar y me fui a España a hacer un curso de 3 meses de patronaje de calzado y a mi regreso iniciamos la fabricación de zapatos para mujeres en nuestro taller y a crear la marca Comfort by Yaho.

“Entonces, corroboramos que había un mercado para estas tendencias y estilos y así abrimos la cadena de zapaterías Koala, que es la marca más conocida que distribuye mi padre y consta de zapatos para hombres y mujeres pero de un corte más clásico. A partir de ahí abrimos líneas y combinaciones diferentes que gustaron mucho.

“Comenzamos a mejorar los procesos de producción de lo cual se encarga mi hermano, Guillermo Chaves Ramírez, y yo hago los diseños. En Costa Rica producimos algunos estilos y otros se fabrican en Colombia, pero con mis diseños.

“Como tenemos la fábrica en Cartago, eso me permite experimentar más de cerca el tema de la producción y el diseño, mientras lo que se elabora afuera, requiere de aprobar muestras, seleccionar materiales, ver suelas, etc., con los proveedores”.

“Las tiendas son un negocio familiar –somos mi hermano y yo--, y la parte de la fábrica es mi padre Guillermo Chaves Fallas, allí fabricamos una parte de los zapatos y así, nos ayudamos mutuamente”.

“Mi papá es especialista en el tema financiero y siempre nos ha puesto en orden con ello”.

“Para nosotros es muy importante llevar en orden el tema financiero y contable, facturar y cumplir con nuestros pagos para con nuestro fabricante”.

“Toda mi vida estuve inmersa en este mundo porque mi padre tiene años de laborar en el área financiera del calzado. Trabajó en la fábrica Eco, en el Parque Industrial de Calzado, donde fue gerente financiero y gerente general, y recuerdo que visitaba la fábrica y llevaba a mis compañeritos de escuela”.

“La fábrica recibió muchos premios por calidad de producción del calzado que producían y exportaban a Estados Unidos. Pero hace unos años, la fábrica se vendió y mi padre se alió con un socio y fundaron Codical 2000 para importar calzados y posteriormente abrieron de nuevo una fábrica.

Mi padre es mi principal consejero en finanzas, contabilidad, materiales y producción; él tiene un profundo conocimiento de este negocio y creo firmemente que lo que hago ahora es por el apoyo y conocimiento de mi padre.

“Las cosas no se hacen solas y hay personas que te apoyan en decisiones importantes a lo largo de la vida y mi padre ha sido fundamental en este proceso”.