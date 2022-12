Consejos para mantener una alimentación consciente y evitar los problemas gastrointestinales más comunes

Las fiestas de fin de año son una época de reuniones familiares, de reencuentro con amigos y convivencia con los compañeros de trabajo, sin embargo, también se caracteriza por ser un mes de excesos, por la cantidad de eventos o reuniones en las agendas.

El Dr. Abner Chaves, nutricionista del Grupo Equilibrium explica que la mayoría de los alimentos típicos de diciembre son bajos en fibra y altos en grasa, sin embargo, hace énfasis en no caer en las restricciones alimentarias, si no llevar una adecuada alimentación diaria, desde el desayuno a la cena, para poder disfrutar de estos platillos deliciosos de la época.

“Todos los años hay navidad, pero muchas personas comen en exceso sin escuchar si su cuerpo requiere ese alimento o no. No hay alimentos malos, lo que debemos prestarle atención es la frecuencia con la que los consumimos, ya que hay casos que no comen en todo el día para llegar con “hambre” a la esperada cena, sin embargo, ahí es donde comienzan a aparecer los problemas gastrointestinales, cuando desajustamos lo que comemos usualmente”, mencionó Chaves.

El especialista recalca que el desajuste en la rutina alimentaria y los excesos de comidas con calorías vacías, altas en grasa y azúcar, pueden causar problemas gastrointestinales como reflujo gastroesofágico, gastritis, colitis, gases, diarrea y estreñimiento.

Estas patologías son las más habituales y suelen ser pasajeras, pero, sin un buen cuidado de la salud digestiva pueden convertirse en problemas crónicos, como el síndrome del intestino irritable y el hígado graso.

“La mayoría de estos problemas gastrointestinales los podemos sentir, sin embargo, podemos estar desencadenando enfermedades que no sentimos y que nos dan alertas cuando ya la enfermedad es grave. De ahí la importancia de ser conscientes de lo que consumimos diariamente, escuchar a nuestro cuerpo y poder preguntarnos antes y durante la comida si estoy con hambre, satisfecho o estoy lleno”, explicó el nutricionista.

Los consejos del Dr. Abner Chaves para disfrutar de los alimentos y cuidar la salud digestiva en esta época son los siguientes:

· No castigar al cuerpo al no comer por mucho tiempo, a la espera del evento o reunión.

· Escuchar al cuerpo y brindarle la cantidad de alimentos que requiera en el momento.

· Al estar en la época seca y con el aumento en consumo de bebidas alcohólicas, tener siempre a mano una botella con agua e incluso incorporar un recipiente con agua en las reuniones, para que los invitados lo vean y se sirvan constantemente agua.

· Aumentar el consumo de ensaladas verdes en los almuerzo y cenas.

· Realizar ejercicio, por ejemplo, una caminata de 20 minutos al día.

· Aumentar el consumo de alimentos altos en fibra, como el pan, arroz, pasta y harina integral.

· Consumir dos frutas al día. Pueden ser frutar que aporten hidratación como la sandía, melón y piña. Y en las personas que padecen de estreñimiento evitar la manzana, pera y banano, pero se recomienda la papaya, ciruela y nectarina.

“Es importante aprender a decir no, muchas personas acceden a consumir alimentos por presión social. Si ese alimento no me satisface en ese momento es válido. Es una época para compartir y disfrutar alrededor de la mesa, los platillos típicos costarricenses son deliciosos, si somos conscientes todos los días de lo que comemos los podremos disfrutar muchísimo más”, mencionó Chaves.

El nutricionista recalca la importancia de masticar bien los alimentos, para tener una mejor digestión y para que el estómago asimile si aún tiene hambre, está satisfecho o se está llenando, para lograr entender las señales de saciedad en cada tiempo de comida.