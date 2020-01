Me aterra la imagen, no le puedo mentir, sobre todo cuando encorva sus cejas para apalabrar su memoria. “Es un hueco, grande. Como el de una construcción, pero no hay obreros. No hay nadie. Solo estoy yo, yéndome. Cayendo. Para siempre. Como si me muriera”. Lo dice girando sus manos en el aire como si sus palabras se le escaparan; como si estuviera esculpiendo algo que yo no puedo ver.