“Antes de la llegada del hotel, esta comunidad era un pueblo que vivía de la ganadería y de la agricultura. No teníamos nada que ver con el turismo, el hotel empezó a involucrar a muchas personas de la comunidad. Hemos trabajado de la mano”, afirmó Sergio González, de la operadora turística Alex on the Beach, que ofrece servicios de excursiones, paseos, traslados, pesca deportiva, entre otras actividades en playa Matapalo.