Revista Dominical

Miguel Ángel Rodríguez: ‘Antes se decía que el poder corrompe, pero hoy sabemos que además enferma’

El expresidente ya respira con la calma de una sentencia absolutoria en el caso Reaseguros; ahora, en entrevista con ‘Revista Dominical’, nos comenta qué opina sobre el PUSC y qué depara su futuro

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Por Roger Bolaños Vargas

Han pasado muchos años desde que el presidente Miguel Ángel Rodríguez habló por última vez en las páginas de La Nación o la Revista Dominical, pero la reciente sentencia que lo declaró inocente en el caso Reaseguros ameritaba una conversación pausada.








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Miguel Ángel RodríguezRevista DominicalPUSCLa entrevista del domingo
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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