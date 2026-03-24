Economía

Retiro acelerado del ROP: hasta los que ‘ganan’ perderían, y los que se quedan en el sistema, perderían más

Eventual devolución masiva del ROP obligaría a las operadoras de pensiones complementarias a disponer de mayor liquidez para pagar a clientes

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Por Mónica Cerdas Gómez
Pensiones, pensión, planes de pensión, jubilación, ROP
El ROP fue creado en el año 2000, mediante la Ley de Protección al Trabajador, con el propósito de garantizar un ingreso económico adicional al régimen básico de pensiones, precisamente, para mejorar la calidad de vida durante la jubilación. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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