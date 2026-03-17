Economía

Retiro del ROP: Uccaep advierte que retiros masivos dispararían la inflación y las tasas de interés

La Uccaep se opone a los proyectos de ley para entregar el ROP

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Por Yucsiany Salazar
Miembros de los colectivos que defienden la entrega total del ROP acompañan la discusión en la mesa de trabajo de la Asamblea Legislativa.
Miembros de los colectivos que defienden la entrega total del ROP acompañan la discusión en la mesa de trabajo de la Asamblea Legislativa. (Despacho del diputado Gilberth Jim/La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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