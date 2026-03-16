Política

El futuro del ROP entra a su semana decisiva en la Asamblea Legislativa

Tras varias sesiones de análisis, el Congreso llega a una fase clave para decidir qué camino seguir con los proyectos sobre el retiro de los fondos

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Por Lucía Astorga
La Asamblea Legislativa creó una mesa de trabajo para analizar reformas que permitan acelerar la entrega de los recursos del ROP a las personas pensionadas.
La Asamblea Legislativa creó la mesa de trabajo sobre el ROP como respuesta a la presión de colectivos de la sociedad civil, que exigen una reforma que autorice la entrega total de los recursos a los pensionados. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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