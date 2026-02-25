Economía

Comisión aprueba ampliar retiro acelerado del ROP para jubilados hasta 2030; reforma irá a votación al Plenario Legislativo

Proyecto de ley permitiría a quienes se retiren entre enero de 2021 y febrero del 2030 hacer un retiro acelerado del ROP. Proyecto irá a discusión al Plenario Legislativo.

Por Arianna Villalobos Solís
Proyecto de reforma de ley viajará al Plenario Legislativo, donde los diputados decidirán si amplían el retiro acelerado del ROP a jubilados entre enero del 2021 y febrero del 2030. (Shutterstock/Shutterstock)







Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

