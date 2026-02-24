Banco Central: Retiro masivo del ROP dispararía la inflación, subiría las tasas y hundiría el precio de dólar

Miembros de los colectivos que defienden la entrega total del ROP acompañan la discusión en la mesa de trabajo de la Asamblea Legislativa.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) advirtió que las propuestas para acelerar el retiro de los fondos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) tendría efectos macroeconómicos significativos en inflación, tasas de interés y tipo de cambio, especialmente durante el primer año de aplicación.

Alonso Alfaro, economista jefe del Banco Central, explicó que la liberación anticipada implicaría poner en circulación cerca de ¢1,1 billones en el primer año, según un estudio efectuado por la institución. De ese monto, una parte se encuentra invertida en títulos del mercado local y otra en instrumentos internacionales. En este último caso, se calcula que alrededor del 40% corresponde a activos externos, lo que supondría la repatriación de poco más de $900 millones.

Las estimaciones fueron presentadas a los diputados que integran la mesa de trabajo creada por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa para analizar cuatro proyectos de ley que pretenden habilitar el retiro total de los recursos acumulados en el ROP.

Alonso Alfaro, economista jefe del Banco Central, expuso una serie de impactos macroeconómicos que tendría el retiro anticipado del ROP. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Presión inflacionaria con rezago

De acuerdo con los modelos del BCCR, la inyección de ¢1,1 billones a la economía generaría un efecto inflacionario con cierto rezago, pero que podría alcanzar hasta cuatro puntos porcentuales adicionales en el primer año.

Alfaro explicó que estos recursos, actualmente invertidos en mercados financieros, pasarían de manera relativamente rápida a estar disponibles en las cuentas de las personas, lo que impulsaría el consumo y las expectativas de inflación. Ese aumento en la demanda agregada, sumado a la expansión monetaria superior a la que requiere la economía para su crecimiento nominal, presionaría al alza los precios.

La entidad proyectó que hacia el octavo trimestre el efecto sobre las tasas de interés sería de aproximadamente 2,5 puntos porcentuales. Como respuesta al aumento de la inflación, la política monetaria tendría que endurecerse para contener el alza de precios, lo que se traduciría en incrementos en las tasas de referencia.

Ese ajuste se trasladaría con mayor rapidez a las tasas activas —las que pagan las personas y empresas por sus créditos— y también, aunque en distinta proporción, a las tasas pasivas. El resultado sería un encarecimiento del crédito para hogares y empresas.

Efecto en el tipo de cambio

Diputados y entes técnicos libran un pulso en la mesa de trabajo de la Asamblea Legislativa, que analiza cuatro propuestas para habilitar el retiro total de los recursos del ROP. (Despacho del diputado Gilberth Jiménez/La Nación)

El BCCR también anticipa impactos en el mercado cambiario. Una proporción relevante de los recursos del ROP está invertida en títulos internacionales, por lo que su liquidación implicaría traer esos dólares al país y convertirlos en colones.

El aumento en la oferta de divisas generaría presiones a la baja sobre el tipo de cambio, es decir, una apreciación del colón. En el escenario analizado, el Central estima una reducción de entre ¢10 y ¢15 en el tipo de cambio durante los primeros seis trimestres, con una trayectoria descendente a lo largo de ese periodo.

La apreciación cambiaria tendría efectos adicionales sobre la valoración de activos en dólares, no solo de los fondos de pensiones, sino también de fondos de inversión y otros instrumentos financieros con exposición en moneda extranjera.

Impacto en pensiones futuras

El economista jefe del Central enfatizó que, aunque las cuentas del ROP son individualizadas, eso no elimina los efectos macroeconómicos de una liberación masiva de recursos.

Además del impacto en inflación, tasas y tipo de cambio, la medida afectaría los saldos actuales y futuros del régimen, lo que reduciría la tasa de reemplazo esperada de los trabajadores, especialmente de quienes continúan activos en el mercado laboral.

La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, cuestionó que se plantee un riesgo sistémico en un régimen que —según recalcó— no es solidario, sino de cuentas individuales.

Al respecto, el presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) y gerente general de Popular Pensiones, Róger Porras, argumentó que “el sistema económico está articulado, y que evidentemente hay recursos que tienen que acomodarse”.

“La capitalización individual se refiere a que la personas tienen una contribución definida que se invierte, pero la inversión no se hace individualmente, la inversión se hace mancomunadamente, es por eso que se aprovechan las economías de escala, es por eso que existen impactos en las personas”, añadió.