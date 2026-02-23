Hacienda alerta que liberación masiva del ROP encarecería créditos para hogares y empresas

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, advirtió a los diputados que analizan la entrega acelerada del ROP, sobre el impacto que tendría esa propuesta en la economía del país y del resto de ciudadanos.

El eventual aumento en las tasas de interés sería uno de los efectos más directos para las personas si se acelera la entrega de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), según advirtió el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el jerarca, un alza en las tasas se traduciría en créditos más caros para hogares y empresas. Por ejemplo, estimaciones del Ministerio señalan que un incremento cercano a dos puntos porcentuales implicaría pagar unos ¢292.000 más al año en intereses por un préstamo vehicular de ¢15 millones; cerca de ¢670.000 adicionales en un crédito de capital de trabajo de ¢25 millones para pequeñas y medianas empresas (pymes); y alrededor de ¢1,3 millones más anuales en un crédito de vivienda de ¢65 millones.

El planteamiento surge en medio del análisis legislativo de posibles reformas para agilizar la entrega de los recursos acumulados del ROP. Hacienda sostiene que, para poder devolver ese dinero, las operadoras de pensiones tendrían que vender en el mercado los títulos de deuda que actualmente poseen, ya que buena parte de los aportes no se mantiene en efectivo, sino invertida en instrumentos financieros, principalmente bonos.

La Asamblea Legislativa creó una mesa de trabajo para analizar reformas que permitan acelerar la entrega de los recursos del ROP a las personas pensionadas. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Si se realiza una liquidación masiva de esos títulos, se incrementaría la oferta de bonos en el mercado local. Cuando hay más oferta de un activo financiero, su precio tiende a bajar y, en consecuencia, sube la tasa de interés que exigen los inversionistas para comprarlos.

Ese ajuste tendría un efecto en cadena. Por un lado, las operadoras tendrían que materializar pérdidas al vender los títulos a menor precio, lo que reduciría el valor de los fondos y, por ende, los rendimientos para los afiliados. Por otro, el mercado financiero enfrentaría presiones al alza en las tasas de interés en general.

El Ministerio de Hacienda también se vería impactado, ya que es uno de los principales emisores de deuda en el país y tendría que competir con esa mayor cantidad de títulos en circulación. Para lograr captar recursos y financiar el gasto del Gobierno Central, debería ofrecer tasas más altas, encareciendo el servicio de la deuda pública.

Según las proyecciones presentadas, un aumento de 100 puntos base en las tasas implicaría un incremento aproximado de ¢56.000 millones en el pago de intereses del Gobierno en 2026, cifra que se mantendría elevada en los años siguientes. En un escenario en el que la entrega del ROP se repita de forma periódica, el costo acumulado por intereses podría llegar a ¢613.000 millones.

Hacienda subrayó que este efecto responde a la relación entre la venta masiva de títulos y el comportamiento de las tasas: al bajar el precio de los bonos por exceso de oferta, aumenta el rendimiento que el mercado exige, lo que presiona las tasas hacia arriba.

El Ministerio sustentó su análisis en experiencias internacionales donde se aplicaron medidas similares, como en Reino Unido, Chile y Perú. Según Lücke, “en todos se da el efecto de incremento en la tasa de interés”, tras la liberación de fondos de pensiones. Con base en esos antecedentes, la estimación para Costa Rica apunta a un posible aumento cercano a 156 puntos base en las tasas.

Además del impacto en créditos y rendimientos, el ministro advirtió que un aumento inmediato en el servicio de la deuda podría rondar los ¢140.000 millones, monto que, según ejemplificó, equivale al financiamiento de 350.000 becas Avancemos, 15.000 bonos de vivienda, 407 kilómetros en nuevas carreteras o 1.522 kilómetros de mantenimiento vial.