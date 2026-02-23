Política

Hacienda alerta que liberación masiva del ROP encarecería créditos para hogares y empresas

Rudolf Lücke, ministro de Hacienda, sostiene que la medida impactaría el mercado financiero, elevaría el servicio de la deuda pública y disminuiría el desempeño de los fondos del ROP

Por Lucía Astorga
Rudolf Lücke Presupuesto 2026
El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, advirtió a los diputados que analizan la entrega acelerada del ROP, sobre el impacto que tendría esa propuesta en la economía del país y del resto de ciudadanos. (Asamblea Legislativa/La Nación)







ROPMesa de trabajo ROPRudolf LückeMinisterio de Hacienda
