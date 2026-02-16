Economía

Retiro acelerado del ROP: Operadoras de pensiones y grupos a favor discrepan sobre el impacto en la economía

A diciembre pasado, el ROP contabilizaba 87.585 pensionados.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Figura en miniatura de una pareja de adultos mayores de espaldas, de pie sobre un fondo de monedas, representando el sistema de pensiones y la postergación de los fondos generacionales del ROP en Costa Rica.
La Supén ha señalado que los recursos del ROP no son un ahorro personal para el consumo inmediato, sino que forman parte de un fondo cuya función es complementar la pensión básica. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ROPOperadoras de pensionesAsamblea Legislativa
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.