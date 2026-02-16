Retiro acelerado del ROP: Operadoras de pensiones y grupos a favor discrepan sobre el impacto en la economía

La Supén ha señalado que los recursos del ROP no son un ahorro personal para el consumo inmediato, sino que forman parte de un fondo cuya función es complementar la pensión básica.

Las operadoras de pensiones complementarias (OPC) y los grupos a favor de la entrega de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) discrepan sobre el impacto que tendría en la economía costarricense un retiro acelerado de estos fondos.

Leiner Vargas, parte de los movimientos que promueven la entrega del ROP, dijo este lunes 16 de febrero que el retiro de los recursos correspondientes a las personas que ya están pensionadas no generaría efectos macroeconómicos.

“Retirar de ¢14 billones y piquito (correspondientes a los activos administrados del ROP), cerca de medio billón de colones en una forma de retiro como la que está propuesta en las alternativas que se han presentado en los cuatro proyectos, que es de períodos de retiro de alrededor de 24 y hasta 36 meses, el efecto macroeconómico de poner esos dineros en una economía como la nuestra, ese monto, en 36 meses no tiene efectos en la tasa de interés y no tiene efectos en la inflación, como se ha dicho”, consideró Vargas durante una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) y gerente general de Popular Pensiones, Róger Porras, reaccionó señalando: “Que a mí me digan que yo tengo que liquidar ¢1,5 billones, ¢2 billones o ¢500.000 millones en Costa Rica, en 36 meses, en un mercado poco profundo, donde las principales emisiones son del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, donde no hay una contraparte que te compre, que probablemente usted tenga que traerse plata de afuera para liquidar eso porque no vas a poder liquidarla aquí en Costa Rica y que diga que no hay efectos sobre las tasas de interés y el tipo de cambio pues habrá que revisarlo con muchísimo detalle ”.

El gerente general de la OPC con mayor cantidad de pensionados del ROP añadió que la liquidación de recursos en el extranjero implicaría el ingreso de más dólares al país, lo que necesariamente tendría efectos sobre el tipo de cambio. “Si todas las operadoras tienen que hacer eso, lo va a impactar (el tipo de cambio) para abajo”, comentó.

Asimismo, indicó: “Me parece a mí que no soy yo quien tiene que demostrar eso. Nosotros hacemos algunos números, pero me parece que efectivamente eso tiene que ser las instancias autorizadas. Costa Rica no tiene profundidad de mercado, digamos, yo no puedo comprar títulos, vender títulos mañana y mañana simplemente me los venden o me los compran, esa es una realidad de nuestro mercado (...) Eso te va a impactar macroprecios y al final de cuentas va a impactar más a estas personas que están aquí afuera (porque desean que se les entregue el ROP)”, agregó Porras.

Recientemente, el jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), Hermes Alvarado, dijo a La Nación que, de erosionarse uno de los cuatro pilares ―pensión básica, complementaria obligatoria, complementaria voluntaria y pensión no contributiva― que conforman el sistema nacional de pensiones, se socavaría la pensión futura de las personas. “Técnicamente, lo que corresponde es defenderlo, que no haya retiros (del ROP)”, comentó.

Alvarado añadió que, si se entregara en un solo tracto el monto acumulado del ROP, como lo propone el proyecto de ley 24.955, a los pensionados actuales (87.585 a diciembre del 2025), ello implicaría un desembolso de ¢1,2 billones. “Esto socava la pensión futura de los afiliados pensionados y abre el portillo a iniciativas similares”, sentenció.