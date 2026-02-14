‘Hay que defender el ROP’: Supén rechaza proyecto para retirar el 100% de los fondos

El régimen obligatorio representa el 14,4% del PIB y genera rendimientos de hasta 10,7% a tres años. Autoridades advierten que permitir retiros masivos erosionaría el sistema nacional de pensiones.

El jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), Hermes Alvarado, afirmó que, ante el análisis de un proyecto de ley que podría abrir la puerta para que los pensionados retiren la totalidad de sus fondos en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), lo que corresponde es defender el sistema para evitar esos retiros.

El expediente legislativo N.º 24.955 plantea autorizar a los jubilados a retirar el 100% de los recursos acumulados en el ROP al alcanzar la edad de pensión y modifica el orden de beneficiarios establecido en la legislación vigente.

Alvarado explicó que, de aprobarse, permitiría a 90.000 jubilados el retiro de ¢1,2 billones lo cual afecta el futuro de las personas.

Además, afecta el sistema financiero porque los recursos están invertidos a largo plazo y son el 8,5% de los recursos administrados por las operadoras de pensiones complementarias (OPC), según Supén.

“Técnicamente, lo que corresponde es defenderlo, que no haya retiros, porque en tanto se erosione uno de los cuatro pilares que conforman el sistema nacional de pensiones, se socava la futura pensión de los costarricenses”, dijo Alvarado a La Nación, tras concluir la presentación del Balance del Sistema Financiero Nacional 2025, este jueves.

El jerarca señaló que la pensión promedio del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es de ¢370.000 y la pensión promedio del ROP es de ¢100.000, y en su opinión, lo que corresponde es sumarlas, porque actualmente el pensionado está recibiendo en su jubilación total el 21% desde el ROP.

Informó que fueron convocados por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa para participar en una mesa de análisis sobre esta iniciativa, que se instalará la próxima semana, en la que también participarán el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), entre otros actores.

Dijo que ahí habrá que exponer los riesgos que plantea la entrega total del ROP a los pensionados.

Desembolso millonario

Alvarado aseveró que si se entregara de una sola vez el monto acumulado del ROP a los 90.000 pensionados actuales, significaría el desembolso de ¢1,2 billones.

“Esto socava la pensión futura de los afiliados pensionados y abre el portillo a iniciativas similares”, advirtió.

A su juicio, el retiro del ROP significa una amenaza para la futura calidad de vida de los pensionados y añadió que la Supén está en disposición de pensar en el bienestar del afiliado y la sostenibilidad del sistema.

Sobre posibles resultados, dijo que van a esperar cómo evoluciona el equipo de trabajo para tomar las decisiones.

Un informe técnico sobre el proyecto legal determinó que quienes opten por el retiro anticipado del ROP agoten esos recursos en un plazo de hasta tres años, lo que incrementaría el riesgo de quedar sin un ingreso complementario durante la vejez.

El informe, elaborado en noviembre de 2025, argumenta con base en criterios de la Supén que el retiro de los recursos no solo supone una desprotección para la vejez, sino que también tendría repercusiones sobre el sistema financiero y el Sistema Nacional de Pensiones.

Cuatro pilares

El sistema nacional de pensiones en Costa Rica se basa en cuatro pilares. El primero es la pensión contributiva básica, de capitalización colectiva y financiamiento tripartito con aportes del Estado, trabajadores y patronos, como el IVM administrado por la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS).

El segundo pilar es la pensión complementaria obligatoria, con aportes obligatorios del trabajador bajo el ROP. La CCSS registra y controla estos aportes, mientras que una operadora de pensiones elegida por el trabajador los administra.

Los otros dos pilares son la pensión complementaria voluntaria del Régimen Voluntario de Pensiones (RVP) y la pensión no contributiva, otorgada por la seguridad social a personas que no han cotizado en ningún régimen y cumplen con los requisitos para recibirla.

Alvarado informó que al cierre de 2025, el ROP representa el 14,4% del PIB, y supera desde el 2023 al régimen básico, que durante el año pasado representó el 11% del PIB.

Por otro lado, los rendimientos nominales del ROP mantienen recuperación sostenida desde abril de 2025 en línea con la recuperación de los mercados internacionales. A tres años se ubica en 10,7% y en 8,52% a 10 años.

El jerarca destacó que en este momento no hay otro instrumento financiero que genere estos rendimientos.

De acuerdo con los datos de la Supén, el 40% de las inversiones del ROP están en el extranjero; un 4% en manos de inversionistas privados y un 54% en el sector público.