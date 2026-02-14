Economía

‘Hay que defender el ROP’: Supén rechaza proyecto para retirar el 100% de los fondos

El jerarca de la Supén, Hermes Alvarado, hizo sus valoraciones con respecto a permitir el retiro total del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Por Gustavo Ortega Campos
Las pensiones del ROP recuperaron y superaron, a inicios del 2024, las pérdidas generadas hace dos años atrás, según datos de Supén.
El régimen obligatorio representa el 14,4% del PIB y genera rendimientos de hasta 10,7% a tres años. Autoridades advierten que permitir retiros masivos erosionaría el sistema nacional de pensiones. (La Nación)







Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

