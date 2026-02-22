Política

Diputados advierten que seguirán adelante con retiros anticipados del ROP pese a negativa de entes técnicos

Cuatro proyectos que buscan flexibilizar el acceso al ROP enfrentan objeciones técnicas por posible afectación a la tasa de reemplazo y a la sostenibilidad del sistema

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
La presión de un grupo de la población a favor del retiro del ROP, motivó a que la Asamblea Legislativa creara una mesa de trabajo para analizar posibles reformas.
La presión de un grupo de la población a favor del retiro del ROP, motivó a que la Asamblea Legislativa creara una mesa de trabajo para analizar posibles reformas. (Despacho diputada Ada Acuña /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ROPAsamblea LegislativaMesa de trabajo
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.