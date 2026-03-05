Política

FMI recomienda a diputados no autorizar entrega del ROP

Delegación del Fondo Monetario hizo dicha recomendación durante la reunión que sostuvieron con jefes de fracción

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Varapat Chensavasdijai, director de la misión del FMI para Costa Rica y Centroamérica y los diputados
Los diputados se reunieron con la misión del FMI, dirigida por Varapat Chensavasdijai, director de la misión para Costa Rica y Centroamérica. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FMIEntrega del ROPROPJefes de fracción
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.