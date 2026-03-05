FMI recomienda a diputados no autorizar entrega del ROP

Los diputados se reunieron con la misión del FMI, dirigida por Varapat Chensavasdijai, director de la misión para Costa Rica y Centroamérica.

La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a los diputados, este jueves por la mañana, no autorizar la entrega de la pensión del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP), tal como se discute en la Asamblea Legislativa.

Dicha recomendación la hicieron los representantes del FMI durante la reunión que sostuvieron con los diferentes jefes de las fracciones legislativas en el Salón de Exjefes de Estado, Expresidentes y Expresidenta de la República del Congreso.

Así lo confirmaron, por separado, la jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros; el vocero del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, y la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la liberacionista Paulina Ramírez.

El socialcristiano puntualizó que la recomendación fue no entregarlo pensando en solucionarles problemas a la gente por dos o tres años, y después quedarse sin esa pensión complementaria.

Pacheco agregó que la recomendación del Fondo fue buscar otras alternativas.

Noticia en desarrollo