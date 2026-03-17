Economía

Diputados dictaminan dos proyectos que permitirían retiro acelerado de pensión del ROP

Ambas iniciativas se aprobaron por mayoría en la Comisión de Asuntos Sociales

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Por Mónica Cerdas Gómez
La presión de un grupo de la población a favor del retiro del ROP, motivó a que la Asamblea Legislativa creara una mesa de trabajo para analizar posibles reformas.
El ROP fue creado en el año 2000, con el propósito de garantizar un ingreso económico adicional al régimen básico de pensiones. (Despacho diputada Ada Acuña /La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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