Diputados dictaminan dos proyectos que permitirían retiro acelerado de pensión del ROP

El ROP fue creado en el año 2000, con el propósito de garantizar un ingreso económico adicional al régimen básico de pensiones.

Este martes 17 de marzo, los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales dictaminaron positivamente dos de las iniciativas que pretenden permitir el retiro acelerado de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Se trata del expediente 24.984, promovido por la diputada oficialista Ada Acuña, y el proyecto 24.972, impulsado por la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro.

La iniciativa de Acuña dicta que cuando la tasa de reemplazo otorgada por la pensión del IVM o los regímenes sustitutos (Poder Judicial y Magisterio Nacional) sea superior al 52,5% del salario de referencia, el jubilado puede retirar todo el ROP y sus rendimientos en un plazo máximo de seis meses, contabilizados a partir de la solicitud.

La otra forma de acudir a los recursos, según esta propuesta, es que el pensionado, o aquella persona que cumple con los requisitos para solicitar su ROP, reciba retiros programados, que incluyan rendimientos mensuales promediados del último año, más la suma del capital, según el plazo que elija (24, 36, 60, 120 o 180 meses) y hasta agotar el fondo.

Por su parte, el proyecto 24.972 propone reformar el transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador para que se lea que los afiliados al ROP que se pensionen del 1.° de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2029 puedan retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales mediante rentas temporales durante un plazo de 24 meses, hasta agotar el fondo.

Ambas iniciativas se aprobaron por mayoría en la Comisión de Asuntos Sociales, pues contaron con seis votos a favor y uno en contra, el de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Andrea Álvarez.

“No quería retrasar ninguno de los proyectos, pero por respeto quería justificar mi voto, pero no quería ser un obstáculo para que avanzara la discusión. Ya en dos minutos no lo puedo hacer de forma como quería hacerlo, entonces me reservo el tiempo para hacerlo mañana, por la revisión del acta”, dijo la diputada verdiblanca antes de que terminara la sesión.

Ahora, las dos iniciativas deben pasar al Plenario Legislativo para su discusión y votación en dos debates.