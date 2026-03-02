Política

Ministro de Hacienda recomendará a Rodrigo Chaves vetar la entrega masiva del ROP

En una entrevista con ‘La Nación’, el jerarca de Hacienda, Rudolf Lücke, cuestionó la ‘prisa’ legislativa y alertó sobre los riesgos macroeconómicos y fiscales si se aprueba la entrega total del ROP

Por Lucía Astorga
Rudolf Lücke, ministro de Hacienda
Rudolf Lücke, ministro de Hacienda confirmó a La Nación que recomendaría al presidente Rodrigo Chaves vetar cualquier iniciativa para el retiro masivo del ROP. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

