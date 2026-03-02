Ministro de Hacienda recomendará a Rodrigo Chaves vetar la entrega masiva del ROP

Rudolf Lücke, ministro de Hacienda confirmó a La Nación que recomendaría al presidente Rodrigo Chaves vetar cualquier iniciativa para el retiro masivo del ROP. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Ministerio de Hacienda recomendará al presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetar cualquier proyecto que habilite la entrega total o masiva de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), en caso de que sea aprobado por la Asamblea Legislativa.

Así lo afirmó el ministro Rudolf Lücke Bolaños en una entrevista con La Nación.

El jerarca fue enfático en que, desde la perspectiva fiscal y macroeconómica, la liberación de esos fondos tendría efectos negativos sobre las tasas de interés, los hogares y el costo de financiamiento del Estado.

“De parte del Ministerio de Hacienda la recomendación sería un veto. Nosotros sí vemos que es un impacto importante (el que tendría) sobre los hogares y (…) es echar para atrás mucho el avance que se ha dado con la disminución de la tasa de interés”, sostuvo Lücke.

Pulso entre los criterios técnicos y el interés político

Rudolf Lücke advirtió los impactos macroeconómicos que provocaría la entrega total del ROP, como pretenden organizaciones civiles y la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La advertencia de Hacienda se da en un contexto político en el que varias fracciones legislativas han insistido en que impulsarán las reformas al ROP aun cuando los criterios técnicos han reiterado su oposición y han alertado sobre riesgos macroeconómicos, la eventual desprotección de los pensionados y la desnaturalización del régimen como pensión complementaria del primer pilar.

Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Asuntos Sociales, la diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro fue explícita al afirmar, sin dudarlo, que la discusión sobre el tema se dará.

En paralelo, mientras se intenta consensuar un texto en la mesa técnica, la Comisión de Jurídicos ya dictaminó afirmativamente un proyecto para ampliar el retiro acelerado del ROP (expediente 25.003), una de las cuatro iniciativas que se analizan junto con los expedientes 24.955, 24.972 y 24.984.

El ministro cuestionó la intención de avanzar con los expedientes pese a los criterios técnicos adversos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), las operadoras de pensiones y el propio Ministerio.

“Van contra todos los argumentos técnicos y esto me parece que no es responsable”, afirmó al ser consultado sobre si los diputados deberían aprobar este tipo de iniciativas sin respaldo técnico.

Lücke aseguró que percibe “mucha prisa” en el trámite. “Siento que están muy apurados y muy interesados en que esto salga ahorita, me parece que es algo más que todo político”, dijo, al señalar que la discusión avanza “dejando de escuchar la parte técnica y el impacto que puede tener en la economía” el retiro del ROP.

Convocatoria en extraordinarias: discusión permitió dimensionar impactos

Ante la consulta sobre si fue un error que el presidente Rodrigo Chaves convocara dos de los expedientes sobre el ROP durante el pasado periodo de sesiones extraordinarias, el ministro de Hacienda evitó calificar la decisión en esos términos. Defendió que la discusión legislativa ha permitido dimensionar técnicamente los impactos de las propuestas.

Uno de los proyectos fue presentado por el diputado exliberacionista Gilberth Jiménez y el por la legisladora oficialista Ada Acuña.

Lücke señaló que la convocatoria abrió un espacio para que las instituciones hicieran valoraciones más concretas, lo que, a su juicio, fortaleció el análisis del tema.

“Me parece que es importante discutirlo y llegar a estas estimaciones. Nosotros, por ejemplo, no habíamos hecho un cálculo específico del impacto y, a raíz de la comisión y de la discusión, la parte técnica se puso a evaluar cuánto nos podría impactar”, explicó.

Organizaciones civiles, como el Movimiento Nacional por los Derechos del ROP, impulsan cuatro iniciativas de ley para habilitar la entrega total de esas pensiones. (Despacho diputada Ada Acuña /Despacho diputada Ada Acuña)

En esa línea, sostuvo que antes el debate se desarrollaba de forma más abstracta, sin cifras claras sobre las consecuencias fiscales y macroeconómicas. Afirma que Hacienda cuenta ahora con proyecciones sobre el encarecimiento del financiamiento y el efecto en tasas de interés.

El ministro agregó que, desde la perspectiva hacendaria, el avance del debate legislativo obliga al Gobierno a prepararse para distintos escenarios, por si las iniciativas prosperan.

“La discusión nos ayuda a poder emitir ese tipo de criterios y avisar un poco qué puede pasar con la tasa de interés y cómo vamos a enfrentar ese mayor costo en intereses”, afirmó.

¿Sería posible tener un margen de respuesta?

Ante la consulta sobre si, frente a escenarios que el propio Ministerio ha descrito como altamente complejos, existe margen de maniobra para responder, el ministro aseguró que sí hay herramientas, pero reconoció que serían paliativas y no eliminarían el impacto.

Explicó que el principal efecto sería un aumento en las tasas de interés y que, ante eso, Hacienda tendría que reforzar su estrategia de gestión de pasivos para tratar de compensar parte del golpe.

“Esperaríamos a lo largo del año hacer una gestión activa de pasivos (…) tratar de reducir la tasa de interés por medio de otro tipo de financiamiento”, señaló.

Entre las opciones mencionó la eventual aprobación de proyectos como el de eurobonos. Dijo que este permitiría acceder a financiamiento en mejores condiciones y amortiguaría parcialmente el incremento provocado por la venta masiva de títulos en el mercado secundario.

“Si se logra aprobar el proyecto de eurobonos, podríamos conseguir bajar la tasa de interés un poco. Entonces, tenemos un aumento producto de la venta del ROP y nosotros tendríamos que tratar de reducir la tasa por medio de otro tipo de financiamiento”, explicó.

No obstante, dejó claro que esas medidas no neutralizarían por completo el efecto.

“Eso es tratar de que el impacto sea lo menor posible”, afirmó, al insistir en que cualquier escenario que implique una mayor colocación de títulos en el mercado secundario terminará presionando las tasas al alza.

“Es básicamente tratar de trasladarle al costarricense el menor aumento posible en la tasa de interés por medio de la gestión de pasivos, teniendo certeza sobre lo que va a pasar cuando se pruebe alguno de esos proyectos, si ese fuera el escenario”, declaró.

Impacto en tasas y en el presupuesto

El principal argumento de Hacienda para recomendar el veto es el efecto que tendría la liquidación masiva de activos por parte de las operadoras, que concentran una porción significativa de los títulos de deuda pública.

“El presupuesto se financia en un 38% por medio de endeudamiento y esos títulos de deuda, cerca de un 58%, son adquiridos por las operadoras de pensiones”, explicó.

Si estas deben venderlos para devolver los recursos, aumentaría la oferta en el mercado secundario, el precio caería y las tasas de interés subirían.

“Al haber una mayor venta de esos títulos (…) el precio va a tender a caer (…) y se va a tener que ofrecer tasas mayores para los nuevos títulos que se vayan a emitir”, detalló.

Hacienda estima que una devolución total podría generar un aumento cercano a 156 puntos base en las tasas, con un impacto directo sobre créditos de vivienda, vehículos y consumo. Además, implicaría un mayor gasto por intereses para el Gobierno, que tendría que incorporarse al presupuesto

Efecto para el próximo gobierno

Lücke también advirtió el impacto que representaría una medida como la pretendida por los diputados, para la nueva administración que asumirá el 8 de mayo, encabezada por Laura Fernández.

“No es bonito que una nueva administración ingrese con un incremento en tasas de interés”, afirmó, al señalar que el país ha venido experimentando una reducción en ese indicador y que estos proyectos revertirían esa tendencia.

Según el ministro, el nuevo gobierno tendría que reformular su presupuesto para incorporar el mayor costo del financiamiento.