Política

¿Laura Fernández piensa que el ROP debe entregarse?: ‘El ROP es de los adultos mayores’

Presidenta electa emitió un criterio, después de reunión con fracción chavista, este lunes

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Laura Fernández, Alejandro Barrantes, Pilar Cisneros
La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, se reunió este lunes con la fracción chavista que lidera Pilar Cisneros. La acompañó el cuestionado viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes. (Cortesía fracción oficialis/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ROPLaura FernándezRégimen Obligatorio de Pensión ComplementariaComisión de Sociales
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.