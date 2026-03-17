¿Laura Fernández piensa que el ROP debe entregarse?: ‘El ROP es de los adultos mayores’

La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, se reunió este lunes con la fracción chavista que lidera Pilar Cisneros. La acompañó el cuestionado viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes.

La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, emitió su opinión sobre la entrega de la pensión del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP), tema que se viene discutiendo en la Asamblea Legislativa desde hace varios meses.

Este lunes, después de sostener una reunión con la fracción chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Fernández respondió a la prensa sobre el ROP, de previo a que la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso tome una decisión este martes, sobre las diferentes iniciativas para la entrega total de esa pensión complementaria.

El argumento de la ministra y presidenta electa es que “el ROP es de los adultos mayores, de quienes han aportado para tenerlo”.

Así lo había dicho en enero, durante el debate presidencial del canal Trivisión, y lo reiteró este lunes: “Estoy absolutamente de acuerdo en la devolución del ROP. El ROP es única y exclusivamente de los adultos mayores, que cotizaron y dieron aportes para él”.

No obstante, esta vez matizó su posición, conocedora de que tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central de Costa Rica han emitido criterios negativos sobre la posibilidad de que los jubilados hagan un retiro total de sus correspondientes montos del ROP.

“La entrega de ese dinero tiene que ser sustentada en estudios técnicos, en criterios. Usted, por entregar el ROP, de un solo tiro, no puede generar un problema económico en el corto plazo”, alegó Fernández.

Uno de los principales opositores a la posibilidad de que los jubilados hagan el retiro total del ROP ha sido, precisamente, el exministro de Hacienda Nogui Acosta, actual diputado electo y jefe de fracción designado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), la misma agrupación con la que Fernández ganó la Presidencia de la República.

“Yo espero que se logre tener ese balance, para que les puedan dar esa plata, que tanto se merecen los adultos mayores”, dijo Fernández, consultada por la prensa.

Segundos después, la vocera del partido de gobierno, Pilar Cisneros, agregó que la fracción chavista no quiere cometer una irresponsabilidad con el ROP, es decir, permitir que todos los adultos mayores retiren su dinero ahora, que se lo gasten en dos o tres años, y luego no tengan cómo complementar su pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Máxime que el sistema del IVM está tan estresado, tiene tantos problemas, y se podría bajar el monto que se les devuelve a los trabajadores, ya no de un 60%, sino de un 40%. Si, tras de eso, ya no van a tener el ROP, cómo cree que van a vivir. Muy difícil, verdad”, dijo Cisneros.

La vocera chavista añadió que ella espera que la Asamblea apruebe alguna de las iniciativas de venta de instituciones de Laura Fernández, sea la venta del Banco de Costa Rica (BCR) o de Bicsa “para inyectarle al IVM recursos para garantizar una vejez digna, no solo para esta generación, sino también para tres o cuatro generaciones más”.