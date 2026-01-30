Laura Fernández da posición sobre el ROP que su principal candidato a diputado por San José calificó de irresponsable

Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, dijo que está de acuerdo en entrega del ROP

En el debate pregrabado de Trivisión, Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), expuso una posición sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que su principal candidato a diputado por San José, Nogui Acosta, había calificado de “irresponsable”.

En la primera pregunta, Fernández dijo estar de acuerdo con la devolución del ROP a los pensionados.

“Estoy absolutamente de acuerdo en la devolución del ROP. El ROP es única y exclusivamente de los adultos mayores, que cotizaron y dieron aportes para él”, afirmó.

No obstante, el viernes pasado, en un debate de candidatos a diputado organizado por Repretel-Noticias Monumental, Nogui Acosta, del PPSO, respondió a la misma pregunta: “No hay nada más irresponsable que decir que sí cuando uno no sabe las consecuencias de las acciones”.

Durante el debate transmitido este jueves por Trivisión, Fernández dijo que el ROP debe entregarse de una manera ordenada y con estudios técnicos y sin que se genere desestabilización en los actuales cotizantes.

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, contradijo la posición de su principal candidato a diputado, Nogui Acosta, exministro de Hacienda, sobre la entrega del ROP. (Canva/La Nación)

Otros candidatos advirtieron la contradicción

Los demás candidatos también se mostraron a favor de la entrega del ROP, pero algunos de ellos señalaron la ambigüedad de la candidata oficialista con este tema con Nogui Acosta, exministro de Hacienda, y con palabras que ella mismo había dicho anteriormente.

“Doña, Laura, aquí no se le viene a mentir a la gente. Usted hoy está mintiendo, porque en Columbia dijo que no estaba de acuerdo con la devolución del ROP”, dijo Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio. “No engañe a la gente”, agregó Robles.

Por su parte, Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos, dijo que Fernández a veces “habla de ‘papá Estado protegiendo la plata de los costarricenses’, y cuando le conviene dice que ‘esa hay que entregarla’, ¿a cuál le creemos? Cambia de la noche a la mañana sus criterios".

Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), también dijo: “Les han mentido”. Él también es de la posición de que hay que devolver el ROP.