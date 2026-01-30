EN VIVO

Debate Trivisión: siga aquí el programa pregabado con estos cinco candidatos

Este jueves concluye la ronda de debates de Trivisión con la presencia de los aspirantes: Laura Fernández, Ariel Robles, Fabricio Alvarado, Eli Feinzaig y Natalia Díaz

Por Arianna Villalobos Solís
Con los debates televisivos de este jueves, entre ellos el organizado por Trivisión, concluye la etapa de entrevistas y confrontaciones entre los aspirantes a la silla de Zapote de cara a las próximas elecciones presidenciales del 1.º de febrero.








