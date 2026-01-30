Debate Trivisión: siga aquí el programa pregabado con estos cinco candidatos

Con los debates televisivos de este jueves, entre ellos el organizado por Trivisión, concluye la etapa de entrevistas y confrontaciones entre los aspirantes a la silla de Zapote de cara a las próximas elecciones presidenciales del 1.º de febrero.

Este encuentro es el único, entre los organizados por medios de comunicación, que se presenta en formato pregrabado.

La grabación se efectuó el pasado 21 de enero en las instalaciones de la Universidad Latina, en San Pedro.

La audiencia podrá conocer y contrastar esta noche lo que diga Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Natalia Díaz, de Unidos Podemos (PUP); Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); y Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR).

Siga los elementos más llamativos del encuentro aquí a partir de las 7 p. m.

7:01 p. m.: Inicia la transmisión del debate Copiado!

La televisora Trivisión inició la transmisión de su tercer y último debate pregrabado. La audiencia podrá darle seguimiento mediante este enlace, así como a través de las redes sociales del medio de comunicación y del canal 36.

La transmisión inició con la presentación de los candidatos presidenciales presentes en el espacio.