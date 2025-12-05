Abogado que participaba en reuniones de Rodrigo Chaves confirma que era asesor para Tradeco, OHLA y Caabsa

El abogado Randall Chuken compareció en la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, para explicar su vinculación con el caso Tradeco.

El abogado Randall Chuken, que participaba en las reuniones del presidente Rodrigo Chaves con empresas para la cesión del millonario contrato para la ampliación del tramo Barranca-Limonal, confirmó que él participaba en esas reuniones como asesor para las empresas Tradeco, OHLA y Caabsa.

En la comparecencia del abogado, este jueves, en la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, Chuken reveló que participó en seis reuniones en la Casa Presidencial como asesor legal de las firmas, donde se discutía la eventual cesión del contrato que tenía H Solís por $180 millones.

“Asistí a reuniones aproximadamente en seis oportunidades, con temas relacionados con la empresa Tradeco, OHLA, Caabsa y Globalvía, reuniones de acompañamiento con mis clientes y sus representantes“, dijo.

El abogado dijo que él, en función de notario, constituyó la sucursal de Tradeco en Costa Rica, y señaló que en las reuniones con el presidente Chaves para negociar esa cesión había hasta 20 personas, desde el mandatario hasta el exministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador, la entonces asesora presidencial Mónica Taylor, el empresario Roberto Acosta, de H Solís, y representantes de Tradeco.

La comparecencia de Chuken se dio en el marco de la investigación legislativa sobre supuestas presiones de Rodrigo Chaves para que se contratara a la firma mexicana, caso que también está bajo la lupa de la Fiscalía General de la República.

La semana pasada, el exministro Amador aseguró que Chaves le daba instrucciones a Chuken para que le diera seguimiento a las negociaciones para la cesión del contrato.

El exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dijo que el abogado le había ofrecido dinero para la campaña presidencial en la que ahora participa como candidato.

No obstante, Chuken negó todo lo dicho por Amador, en particular que recibiera órdenes o instrucciones del mandatario Rodrigo Chaves, aunque ningún diputado llegó a preguntarle sobre la presunta oferta de financiamiento para la campaña del exministro.

Abogado confirma involucramiento de Chaves

Según relató Luis Amador, una semana atrás, el involucramiento de Rodrigo Chaves en las conversaciones sobre la cesión del contrato millonario era inusual.

El exministro relató que Randall Chuken le daba seguimiento al tema por instrucciones del mandatario.

Si bien el abogado, este jueves, negó muchas de las afirmaciones de Luis Amador, sí confirmó el involucramiento de Chaves, ante consulta de la diputada independiente Kattia Cambronero.

Cuando la congresista le cuestionó en qué parte de la Ley de Administración Pública se establece que el presidente de la República pueda participar en la negociación de la cesión de contratos para construcción de obra pública entre empresas privadas, Chuken dijo primero que eso no le correspondía a él saberlo.

Cambronero le reiteró la consulta y, entonces, el abogado aseguró: “Él es el jefe del Estado, el que puede lo más, puede lo menos”.

Este involucramiento y supuestas presiones es parte de lo que el fiscal general, Carlo Díaz, investiga en relación con la participación de Rodrigo Chaves en la intención de que se cediera el millonario contrato.

Este miércoles, en la conferencia de prensa semanal, el presidente dijo que Amador solo podía argumentar que él cometió un delito contra la hacienda pública en nivel de tentativa.

Chaves también calificó el caso como una “estupidez”, y dijo que su función fue evitar que el tramo de Barranca-Limonal se le cediera a la empresa china CHEC.

“Me muero de risa, porque no existe el delito, ningún delito a nivel de tentativa”, señaló.

Antes, en su intervención inicial, Chuken había asegurado que su participación en el tema de la cesión era como asesor legal de Tradeco, defendiendo los intereses de su cliente como empresa trasnacional.

También había alegado que “la cesión del contrato era un acuerdo privado entre cedente y cesionario”, y que ni el presidente de la República, ni el ministro, ni él como abogado tenían ninguna injerencia.

No obstante, confirmó que su recomendación a la empresa mexicana fue no aceptar la cesión del contrato vial.

Abogado es amigo de Chaves

En su declaración inicial, Randall Chuken aseguró que su relación con el presidente Rodrigo Chaves ha sido estrictamente en el ámbito profesional y en el ejercicio de su profesión.

Sin embargo, luego detalló que lo conoció a la salida de un restaurante, en Rohrmoser, “de manera social y casual”, cuando Chaves era ministro de Hacienda.

Además, adujo que, a partir de su rol profesional, ha construido cierta amistad con el presidente de la República.

Cuestionado por su trabajo como asesor legal de Tradeco, Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), y Manuel Morales, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), le preguntaron sobre la reputación que tiene la empresa en incumplimientos de contratos y presuntas situaciones ilícitas.

Sobre ese asunto, Chuken aseguró que él fue a México a hacer una debida diligencia sobre quienes iban a ser sus clientes, entre 2022 y 2023, para finalmente crear la filial de Tradeco en el país.

“La empresa tiene más de 33 años de trayectoria, presencia en 11 países y donde más se desarrollan es en Estados Unidos. No tendría lógica que estuvieran relacionados con narcotráfico”, dijo.

Publicaciones mexicanas revelan que dicha compañía, fundada en 1992, tiene un historial de incumplimientos, tanto así que fue sancionada por 30 meses sin contratos en 2016, por dicha situación,

En 2017, autoridades mexicanas le exigieron a la firma la devolución de pagos hechos por obras incumplidas. Además, filiales en Estados Unidos registraron incumplimientos en siete proyectos en Texas.