Al exministro Luis Amador le desconcertó la presencia recurrente de alguien en las reuniones de Rodrigo Chaves con empresas

El exministro del MOPT declaró ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso sobre la presencia del abogado Randall Chuken en reuniones con Rodrigo Chaves.

Al exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, le intrigó la presencia recurrente de una persona en las reuniones del presidente Rodrigo Chaves con empresas interesadas en contratos públicos. Se trata del abogado Randall Chuken.

Ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, Amador explicó que esta persona apareció en tres reuniones donde se evaluó la cesión de un contrato de $180 millones para la ampliación del tramo Barranca-Limonal, en la ruta Interamericana norte, que estaba en manos del consorcio H Solís-Estrella.

El exministro aseguró que, al ingresar a cada encuentro, veía nuevamente a “una persona de anteojos redondos, de pelo con colochos”, cuyo nombre identificó hasta después: Randall Chuken, quien no es funcionario público.

Su presencia llamó su atención porque se trataba de reuniones separadas y con representantes empresariales distintos.

“Después de verlo esas tres veces, ya es sospechoso, o sea, ¿por qué una misma persona está como parte de las tres?”, dijo Amador.

En todos los casos, el presidente solicitó que se facilitara a esas compañías toda la información del contrato vial, incluidos avances físicos, presupuestarios y técnicos.

“Me da la impresión de que era comisionista; esa es la impresión que me daba, pero no tengo pruebas”, afirmó Amador cuando la diputada independiente Gloria Navas le consultó cuál era el papel de Chuken en esos encuentros.

Chuken se defiende

Olger Calvo, defensor de Randall Chuken, aseveró que las declaraciones emitidas de Amador son falsas, infundadas, inexactas y especulativas, además de que podrían estar afectando su buen nombre.

“En consecuencia, se valora presentar acciones legales contra el señor Amador. Por tal motivo, no se dará ninguna información a la prensa al tratarse de un asunto que podría ser judicializado”, indicó.

Chuken en otras reuniones

Según Luis Amador, volvió a coincidir con Chuken en otras gestiones ajenas a la cesión del contrato de Barranca-Limonal. Una de ellas fue una reunión —por telellamada desde Casa Presidencial— con una empresa de Hong Kong que buscaba vender trenes diésel al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

“Voy a una nueva reunión en la cual me dicen otra vez, ‘Randal Chuken’, ahora sí yo presto atención quién es y está representando junto con una empresa de Hong Kong para la venta de trenes para el Incofer, para que el Incofer comprara trenes de diesel”, explicó Amador a los diputados.

El exministro recordó otra reunión en la que estaba Chuken. “Hacia finales del 2023, inicios del 2024, cuando el presidente trae a su despacho y a Consejo de Gobierno a la empresa OHLA (española) y a los ejecutivos más altos de Globalvía, está Randall Chunken sentado de nuevo en Consejo de Gobierno”, dijo Amador.

Recordó que, en esa cita, el presidente planteó que se le extendiera el contrato a Globalvía, en la ruta 27, por otros 10 años, y que las ampliaciones las hiciera en conjunto con OHLA.