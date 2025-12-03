Rodrigo Chaves: ‘Lo más que podría argumentar Amador es que cometí un delito contra la hacienda pública a nivel de tentativa’

El mandatario Rodrigo Chaves, descalificó a Luis Amador, exministro de Obras Públicas y candidato presidencial, por sus declaraciones sobre supuestas presiones para otorgar contrato a Tradeco.

Rodrigo Chaves, presidente de la República, desmeritó la investigación que pesa en su contra por aparentes presiones para cederle a Tradeco, empresa de origen mexicano, un contrato de $180 millones para la ampliación del tramo Barranca-Limonal, en la ruta Interamericana norte, que estaba en manos del consorcio H Solís-Estrella.

El mandatario calificó de “estupidez” el caso que está bajo investigación de la Fiscalía General de la República, y argumentó que “los únicos delitos que se castigan a nivel de tentativa en Costa Rica son los delitos contra la vida”.

“Me muero de risa, porque no existe el delito, ningún delito a nivel de tentativa”, señaló.

Igualmente, desacreditó las declaraciones de Luis Amador, exministro de Obras Públicas y actual candidato presidencial, sobre la supuesta injerencia de Chaves para lograr la cesión del contrato a favor de Tradeco.

“Lo más que podría argumentar (Luis) Amador, que no se lo cree pero ni la mamá de él, es que yo cometí un delito contra la hacienda pública, o lo que fuese, a nivel tentativa, porque Tradeco nunca obtuvo ningún contrato”, alegó.

En mayo de 2024, el Ministerio Público confirmó que investiga a Chaves por un posible tráfico de influencias para dejar en manos de Tradeco el contrato de ampliación de los 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, así como la construcción de cuatro carriles en los 2,9 kilómetros de La Angostura, en Puntarenas.

La pesquisa también incluye a Mauricio Batalla Otárola, exjerarca de Obras Públicas, y a su antecesor, Luis Amador.

Chaves: yo no dejé que le diera el contrato a CHEC

El presidente se refirió con dureza a su exministro de Obras Públicas, quien por mucho tiempo fue uno de los jerarcas más populares de su administración, y a quienes muchos colocaban como su eventual sucesor. Lo tildó de “incapaz” e “incompetente”, por no concretar la cesión del contrato.

“Al final no pudo reasignar un contrato, porque yo no lo dejé que se lo dieran a CHEC, que era lo que él quería”, resaltó.

Chaves también asumió la responsabilidad por la demora en la conclusión del proyecto vial: “Eso es culpa mía, el atraso, porque el entrenador tiene que pensar a quién alinea y a quién recluta, y el error más grande de reclutamiento que yo cometí, en estos tres o cuatro años de gobierno, fue traer a Luis Amador de Canadá”,

En agosto de 2023, luego de que fracasara la cesión del contrato a Tradeco, el gobierno decidió utilizar el financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la carretera Barranca-Limonal y La Angostura en la construcción de la nueva carretera a San Carlos, a pesar de que CHEC cumplía con todos los requerimientos.

La Unidad Ejecutora avaló la cesión a los chinos el 10 de mayo de 2023, pues verificó que sí cumplía con la experiencia, la capacidad financiera y técnica.

Reconoció reuniones en Casa Presidencial

El gobernante negó que haya cometido algún delito o haber actuado de mala fe. Sí reconoció la realización de reuniones “abiertas y transparentes, hasta con el señor (Luis Amador) ahí sentado”, para discutir el tema.

En cuanto a la participación de un abogado particular, de nombre Randall Chuken, en reuniones en la Casa Presidencial, el mandatario afirmó conocer “muy bien” al asesor legal. “Él es un abogado internacional que representa (a una) de las empresas más grandes del mundo, incluyendo OHLA de España, Tradeco en México, empresas colombianas", mencionó.

Amador indicó el pasado 27 de noviembre, ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, que Chuken estuvo en al menos otras cuatro reuniones. Una habría sido una videollamada con una empresa de Hong Kong que quería vender trenes de diésel al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Otra se trató de una cita con Globalvia y OHLA, en la que Chaves habría hablado de extender por 10 años más la concesión de la ruta 27, y que la ampliación de esa vía se iba a hacer en asocio entre esas dos compañías.

Además, el abogado estuvo presente en dos reuniones con personeros de dos empresas que también estuvieron interesadas en Barranca-Limón: la firma brasileña Andrade Gutiérrez y otra cuyo nombre no recordaba.

