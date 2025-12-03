Política

Rodrigo Chaves: ‘Lo más que podría argumentar Amador es que cometí un delito contra la hacienda pública a nivel de tentativa’

Mandatario reconoció que no ‘dejó’ que contrato para Barranca-Limonal fuera a la empresa china CHEC

Por Lucía Astorga
El mandatario Rodrigo Chaves, descalificó a Luis Amador, exministro de Obras Públicas y candidato presidencial, por sus declaraciones sobre supuestas presiones para otorgar contrato a Tradeco.
El mandatario Rodrigo Chaves, descalificó a Luis Amador, exministro de Obras Públicas y candidato presidencial, por sus declaraciones sobre supuestas presiones para otorgar contrato a Tradeco.







