Política

Exministro Luis Amador declaró a Fiscalía que abogado cercano a Rodrigo Chaves le ofreció dinero para campaña

Se trata de Randall Chuken, abogado de 55 años que participó en encuentros convocados por Rodrigo Chaves, en los que se discutió una posible cesión del contrato de vía Barranca-Limonal, según dijo Luis Amador a la Fiscalía

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero y Christian Montero
Rodrigo Chaves y Luis Amador en la zona sur.
Luis Amador, entonces ministro de Obras Públicas y Transportes; y el presidente Rodrigo Chaves, durante el anuncio del nuevo aeropuerto en febrero del 2023. Foto: (Presidencia/Presidencia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis AmadorRandall ChukenRodrigo ChavesTradecoFiscalía General
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.