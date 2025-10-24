Política

A Luis Amador le extrañó la presencia de un abogado privado en reuniones de Rodrigo Chaves con 3 constructoras sobre vía Barranca-Limonal

Exministro dice que Chaves le daba órdenes al abogado de 55 años participó en encuentros convocados por el presidente, en los que se discutió una posible cesión del contrato que estaba en manos el consorcio Estrella-H Solís

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero y Christian Montero
02 de noviembre del 2023. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador y el director del CONAVI, Mauricio Batalla; comparecieron esta mañana y tarde ante la comisión legislativa de Infraestructura. El tema de conversación fue los avances de la construcción de la ampliación de la ruta 32 a la provincia de Limón. En la foto: De izq. a der: Luis Amador, Nogui Acosta y Mauricio Batalla. Foto: Albert Marín para la Nación.
El exministro de Obras Públicas y candidato presidencial por el PIN, Luis Amador, es testigo en una causa que se le sigue al presidente Rodrigo Chaves, por un posible delito de peculado. Foto: (Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis AmadorRandall ChuckenTradecoRodrigo ChavesBarranca-LimonalFiscalía General
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.