Debate Trivisión: Ariel Robles señala manual de dictadura luego de que Laura Fernández habló de una asamblea constituyente

Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano y Ariel Robles, del Frente Amplio, en debate pregrabado de Trivisión

Ariel Robles, candidato del Frente Amplio, afirmó que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) sigue un manual para establecer una dictadura en Costa Rica después de que la aspirante presidencial de este partido, Laura Fernández, fue la única en decir que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente en el último debate pregrabado que se transmitió este jueves en Trivisión.

Ariel Robles a Laura Fernández: "Nadie le cree que usted va a ser la jefa. Si usted nombra de ministro al presidente Chaves, nunca le hará caso a usted y él será quien dará las órdenes"

La respuesta se dio en el penúltimo segmento, en el que los candidatos debían responder “sí o no” a 10 preguntas específicas. En estas, Fernández también dijo que apoyaría una reforma para reducir el número de diputados.

Aunque a los candidatos se les permitió un minuto para justificar sus respuestas, Fernández no brindó ninguna explicación sobre la reducción de parlamentarios o la eventual Constituyente.

‘Tintes autoritarios como los de Nicaragua, Venezuela o El Salvador’

Robles fue el primero en reaccionar: “No se dejen distraer. Lo que acaba de decirse aquí es muy grave: quieren una nueva constituyente. Por eso es que quieren tener control político”.

Para Robles, el oficialismo impulsaría la constituyente para permitir la reelección indefinida al presidente, quitar la división de poderes, atacar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), silenciar a los medios de comunicación, perseguir a los opositores y chantajear a empresarios. “Mucho ojo con esas ideas de nuevas constituyentes, son tintes autoritarios tan graves como los de Nicaragua, Venezuela o El Salvador”.

Robles insistió en que su fracción siempre ha sido la verdadera oposición y criticó que Fernández busque 40 diputados, señalando que esto podría “destruir la institucionalidad del país”, pues, según él, su prioridad sería impulsar reelecciones indefinidas y adentrarse en instituciones que funcionan como frenos y contrapesos.

“Detrás suyo hay gente instrumentalizando este poder político para hacer lo que les dé la gana”, fustigó.

Debate de Trivisión transmitido este 29 de enero. (Cap/La Nación)

Por su parte, Fabricio Alvarado cuestionó la continuidad en el Gobierno, afirmando que no es una vía saludable porque “el alma de los costarricenses se ha enfermado por el clima de inseguridad y violencia que surge desde Casa Presidencial”.

Señaló que Fernández se había presentado como víctima y rechazó que durante el debate se hubieran dado ataques hacia ella.

Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos (UP), dijo que no es necesario tener 40 diputados en la Asamblea Legislativa para impulsar proyectos para el país. “No se requiere esa mayoría, ¿para qué la quieren?“, preguntó Díaz.

Según la candidata de Unidos Podemos, convocar a una constituyente no es la ruta correcta porque “se pueden hacer reformas parciales a la Constitución, hay margen para eso”.

Para Díaz, el movimiento de Fernández “está engañando a la población, diciendo que con ese número (de diputados) van a transformar un país, que no es cierto que lo van a lograr”.