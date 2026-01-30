Política

Debate Trivisión: Ariel Robles señala manual de dictadura luego de que Laura Fernández habló de una asamblea constituyente

‘Estos son tintes autoritarios tan graves como los de Nicaragua, Venezuela o El Salvador’, dijo el frenteamplista

Por Julián Navarrete Silva
Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano y Ariel Robles, del Frente Amplio, en debate pregrabado de Trivisión
Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano y Ariel Robles, del Frente Amplio, en debate pregrabado de Trivisión (Captura de pantalla/La Nación)







Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

