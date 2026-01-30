Debate Trivisión: Rotondas cuadradas e inexistencia de nuevo hospital de Cartago salieron a relucir en pregunta sobre infraestructura

Ariel Robles sacó a colación el tema de rotondas "cuadradas" en la ruta 32 y el hospital de Cartago, durante el debate de Trivisión.

Durante el debate pregrabado de Trivisión, hubo duras críticas a las rotondas de la ruta 32 y a la inexistencia del nuevo hospital de Cartago, a las que señaló como ejemplos de mala gestión en infraestructura.

Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), sostuvo que la Administración Chaves Robles inició la construcción del tramo Limonal–Barranca y logró avanzar con la ruta 32.

“¿Avanzando con rotondas cuadradas, doña Laura (Fernández)? Hasta el carrito de juguete de mi sobrino tiene problemas en esa rotonda y es peligrosísimo el riesgo que ahí se corre. Costa Rica se merece más. Limón se merece muchísimo más”, dijo Ariel Robles, del Frente Amplio.

En agosto del 2025, el presidente Rodrigo Chaves aceptó, en su gira a Limón, que las rotondas sobre la ruta 32 son “un problema serio”, debido a los diseños, algunos de ellos como un óvalo.

La rotonda de La Unión antes de llegar a Guápiles en forma de óvalo es una de las que ha dado más de qué hablar. (Reiner Mon/Reiner Montero)

“Está el tema de las rotondas en la ruta 32, para qué engañarlos, ese es un problema serio", dijo Chaves.

En el 2023, el gobierno de Chaves anunció el plan de sustituir los pasos a desnivel por rotondas sobre esa ruta que conecta San José con Limón.

Fabricio Alvarado, de Nueva República (PNR), se sumó a las críticas y le reprochó a Fernández la falta de eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura. “Háblele a la gente del pueblo”, le dijo, al asegurar que las comunidades no están satisfechas con el desarrollo ni con el estado de la red vial.

Eliécer Feinzaig, candidato del Liberal Progresista (PLP), también afirmó que el oficialismo “tiene el descaro” de sostener que todo marcha bien en materia de infraestructura, pese a la entrega de rotondas “cuadradas” que, según dijo, generaron múltiples problemas. Además, señaló que la ruta 1 ha sido intervenida por tramos, pero advirtió que ese tipo de trabajos debe ejecutarse de manera integral y no fragmentada.

Hospital de Cartago

El frenteamplista también cuestionó que no se haya construido el nuevo hospital Max Peralta, en Cartago: “¿Avanzando con obras como el hospital de Cartago, que tuvieron trabado injustamente por revanchismos políticos? La gente sigue muriéndose en Cartago porque no tuvieron un hospital. Eso es la oda a la ineficiencia", reclamó Robles.

El gobierno de Rodrigo Chaves se opuso a construir ese hospital en el terreno que actualmente está destinado, alegando falta de financiamiento y supuestas condiciones inadecuadas del terreno, en El Guarco, pese a que informes contradecían esa versión.

Terreno para el nuevo hospital de Cartago, en el Guarco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El vaivén comenzó en marzo de 2023, cuando la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) suspendió la construcción de nuevos centros de salud y la adquisición de nuevas propiedades, bajo el argumento de que era necesario garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.

Dentro de esa lista de obras paralizadas se encontraba el nuevo hospital Max Peralta de Cartago. Finalmente, la CCSS logró adjudicar el hospital.