Debate Trivisión: Rotondas cuadradas e inexistencia de nuevo hospital de Cartago salieron a relucir en pregunta sobre infraestructura

Hubo fuertes críticas en el tema de infraestructura

Por Sebastián Sánchez
Ariel Robles sacó a colación el tema de rotondas "cuadradas" en la ruta 32 y el hospital de Cartago, durante el debate de Trivisión.
Ariel Robles sacó a colación el tema de rotondas "cuadradas" en la ruta 32 y el hospital de Cartago, durante el debate de Trivisión. (Canva/La Nación)







