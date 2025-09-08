Editorial

Editorial: Las tragicomedia de las rotondas que nunca debieron construirse

Tardíamente, el mandatario admitió que las rotondas construidas por su gobierno en la ruta 32 son un fiasco. Lo más grave es que esta administración desoyó las alertas de los ingenieros civiles del Lanamme, quienes por ley se encargan de fiscalizar la red vial del país

Por La Nación
Rotonda de la Unión en ruta 32.
La rotonda en forma de óvalo situada en La Unión, antes de llegar a Guápiles, es una de las que más críticas ha recibido. (Reiner Mon/Reiner Montero)







editorialrotondasrotondas ovaladasruta 32Lanammepasos a desnivel
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

