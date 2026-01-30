Política

Debate Trivisión: saltaron chispas tras preguntas sobre narco-gobierno y un candidato a diputado defensor de presuntos lavadores

Feinzaig le enumeró a Laura Fernández las medidas del gobierno que en su criterio abrieron el país al narcotráfico; Ariel Robles señaló un movimiento político narco, mientras la candidata del gobierno lo acusó de calumniar y dijo que no debía darle ninguna explicación sobre un aspirante a diputado del PPSO

Por Esteban Oviedo
Cinco candidatos participan en debate pregrabado de Trivisión
Laura Fernández, Ariel Robles, Fabricio Alvarado, Natalia Díaz y Eliécer Feinzaig en el debate de Trivisión, en el que hubo fuertes cuestionamientos en torno al narcotráfico. (Cap/La Nación)







