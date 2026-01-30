Debate Trivisión: saltaron chispas tras preguntas sobre narco-gobierno y un candidato a diputado defensor de presuntos lavadores

Laura Fernández, Ariel Robles, Fabricio Alvarado, Natalia Díaz y Eliécer Feinzaig en el debate de Trivisión, en el que hubo fuertes cuestionamientos en torno al narcotráfico.

Saltaron chispas en el último debate de Trivisión, que se transmitió este jueves 29 de enero, por las preguntas sobre un supuesto narco-gobierno y un candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que ha defendido narcotraficantes y presuntos lavadores de dinero.

La pregunta de Fernández a Feinzaig encendió la chispa

Primero, la candidata presidencial Laura Fernández, del PPSO, le preguntó a Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP), por qué insiste en decir que el gobierno de Rodrigo Chaves le entregó las llaves de Costa Rica al narcotráfico, si el Gobierno de Estados Unidos ha reconocido los esfuerzos de la administración en esta materia. “¿A quien tenemos que creerle?“.

Feinzaig le contestó: “A sus acciones”. De inmediato, enumeró que este gobierno hizo lo siguiente:

Sacó la Policía de Control de Drogas (PCD) de puertos y aeropuertos

Sacó al grupo especializado de Guardacostas de instalaciones nuevas de Bahía Drake, que es por donde entran a Costa Rica centenares de toneladas de cocaína y marihuana

Mandó a apagar el radar en el aeropuerto de Liberia

Tardó meses en firmar la ley allanamientos para permitir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hacer allanamientos sin restricción de horario

Laura Fernández cuestiona el uso de la palabra narcogobierno por parte del candidato del PLP Eliécer Feinziag

Feinzaig le aseguró a su competidora que las medidas tomadas por el gobierno demuestran una facilitación al narcotráfico, “por más que haga caritas”.

“No me importa lo que usted me diga; son los hechos, sus hechos lo demuestran”, agregó.

Fernández insistió en que el gobierno trabaja con los organismos de seguridad de Estados Unidos. “¿A quién le creemos?“, dijo.

Feinzaig, aunque no tenía el uso de la palabra, pronunció: “A los hechos”.

Laura Fernández a Ariel Robles: ‘No debo darle ninguna explicación’

Posteriormente, Ariel Robles, del Frente Amplio, le preguntó a Fernández: “¿Si ustedes no están liderados por el narco, por qué tienen un defensor de narcos como primer candidato en Alajuela? ¿Quién lo puso ahí, usted, el presidente, los narcos?“.

La pregunta la hizo en referencia a José Miguel Villalobos, aspirante a diputado del PPSO por Alajuela, quien fue defensor de Marco Antonio Zamora Solórzano, alias “El Indio”, uno de los jefes narcos más conocidos del país, además de que es abogado de acusados de lavado de dinero en el Caso Fénix.

“Ay don Ariel...”, dijo la candidata del PPSO. “La verdad es que los costarricenses saben de la lucha sin cuartel valiente que estamos dando contra el crimen organizado y el narcotráfico. Los costarricenses saben cómo recibimos a Costa Rica y lo que se está haciendo con gran valentía del presidente, el equipo de gobierno y los miles de policías que valientemente se entregan al servicio de este país”.

“Usted lo que hace es calumniar”, continuó e insistió en que el trasiego de drogas desde Costa Rica hacia Amberes, Bélgica, ha caído gracias a medidas como los escáneres en puertos.

Luego, dijo: “Sobre el caso del candidato José Miguel Villalobos, yo no debo darle a usted ninguna explicación. Los costarricenses conocen la trayectoria de todos los candidatos y, si tiene una prueba, don Ariel, lo invito a que la presente ante las autoridades que correspondan”. En simultáneo, Ariel Robles hacía gestos con la mano.

Ariel Robles cuestiona a Laura Fernández sobre quién puso como candidato a diputado a José Miguel Villalobos

Robles: ‘A él le pagan para que defienda lavadores de plata, para que defienda narcos’

Robles le replicó que ella no debía darle cuentas a él, sino al país. Además, la cuestionó por el hecho de que José Miguel Villalobos defendió a un pastor evangélico que violó a una niña de 14 años.

“¿Usted (Laura Fernández) cree que es ético tener un abogado que defiende violadores sexuales en su papeleta? ¿Usted cree que eso es moral? No, doña Laura, eso no es ni ético ni moral. Eso es una bajeza; poner al pueblo costarricense a decirles que voten por un abogado que defiende a lavadores de plata", fustigó Robles.

“Lo hace por dinero, a él le pagan para que defienda lavadores de plata, le pagan para que defienda narcos, por dinero. ¿Qué nos dice a nosotros que no va a hacer lo mismo cuando sea diputado?“, cuestionó.

Fernández sostuvo que no dudaba de la integridad moral de los candidatos a diputado de Pueblo Soberano y que lo que se quería era manchar nombres: “No nos dejemos confundir”.

Feinzaig: pusieron al país en bandeja de plata al narco

Feinzaig afirmó que el gobierno le puso el país en bandeja de plata al narco con la inexistente ruta de la educación. Dijo que deterioraron el sistema educativo para que los jóvenes quedaran a expensas del narco, en un país con casi 900 homicidios anuales.

La grabación se efectuó el pasado 21 de enero en las instalaciones de la Universidad Latina, en San Pedro.