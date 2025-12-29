Laura Fernández se contradice sobre retiro del ROP: primero en contra, luego a favor y ahora en silencio

Bastaron dos meses para que la candidata presidencial chavista, Laura Fernández, se contradijera sobre el proyecto para permitir que los pensionados retiren el 100% del ROP.

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) cambió drásticamente su discurso sobre el retiro total de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y, luego de ello, optó por el silencio sobre el tema.

El 15 de octubre, en una entrevista con canal 13, a Fernández le consultaron su opinión sobre permitir que las personas que se pensionen retiren el 100% del ROP. Su respuesta fue clara: señaló la inconveniencia de hacerlo porque la gente gasta el dinero en viajes o deudas y se queda sin recursos para los años más difíciles de la vejez.

“Es importantísimo revisar al pertinencia de esas medidas, porque ha habido muchos países donde a las personas les dan el ROP, lo gastan y, después, se quedan sin ahorros para la vejez. Debemos garantizar la protección social que le permita a nuestros adultos mayores tener los recursos económicos suficientes para tener una vejez digna.

“Hay países donde le han dado a la gente el ROP completo, y han ido a pagar deudas o a viajar, pero al final se quedan sin recursos para los años más duros de la vejez. Es una discusión país que tenemos que dar”, respondió Fernández, como consta en video.

Dos meses después, tras recibir críticas en redes sociales, la candidata varió de opinión en el programa Nuestra Voz y culpó a los medios de que se difundiera su primera versión.

“El ROP es de las personas pensionadas, es de los adultos mayores, por eso hay que entregárselo a los adultos mayores a partir de los estudios técnicos que indiquen cómo se debe hacer, en cuánto tiempo. Pero el ROP es de los adultos mayores, estoy 100% de acuerdo en que se les entregue. ¡Que dicha que me hacen esa pregunta! Porque la prensa canalla y la gente que hace fake news andan sacando cosas falsas sobre mí, diciendo que yo dije que el ROP no hay que dárselo a las personas. ¡Eso es falso!“, dijo.

Para conocer la posición actual de la campaña de Laura Fernández sobre este tema, La Nación envió una serie de consultas.

Por ejemplo, se preguntó si, en caso de resultar electa, Fernández apoyaría un proyecto de ley para el retiro del 100% del ROP. También, se consultó sobre la implicaciones que podría tener esto para el sistema de pensiones a largo plazo.

Sin embargo, el silencio impera. El 26 de diciembre, el encargado de prensa de la campaña chavista, Fernando Brenes, indicó que “por el momento no nos vamos a referir”.

Contradicciones vienen desde Zapote

Las contradicciones sobre permitir el retiro del 100% del ROP son un elemento en común entre la campaña de Laura Fernández y el accionar del presidente Rodrigo Chaves desde Zapote.

Como reseñó La Nación el pasado 13 de diciembre, apenas días antes de la votación en la que se definiría si se levantaba o no su inmunidad, Rodrigo Chaves convocó dos proyectos de ley que proponen el retirio del ROP, pese a que el mandatario había congelado y había prometido vetar esta idea.

Uno de los proyectos convocados por Zapote es de la legisladora oficialista Ada Acuña: sin embargo, el otro fue presentado por el diputado exliberacionista Gilberth Jiménez, cuyo voto contribuyó a evitar el desafuero de Chaves.

Chaves realizó la convocatoria de ambos expedientes el 10 de diciembre, después de haberlos mantenido fuera de la agenda de la Asamblea Legislativa durante 40 días, desde que empezó el actual periodo de sesiones extraordinarias, el 1.° de noviembre.

Consultado por La Nación, el diputado Gilberth Jiménez reconoció que solicitó al gobierno la convocatoria del proyecto de ley: “Sí, claro. Yo no solamente le mandé nota (al presidente), sino que le he venido insistiendo constantemente, tanto en controles políticos, como también una nota que le mandé al Ejecutivo solicitándole con urgencia la convocatoria de dicho recurso. Soy consciente que tanto la señora (Ada Acuña) como este servidor presionamos para que ambos proyectos fueran convocados”.

Jiménez negó rotundamente que la convocatoria respondiera a una negociación por su voto en contra del levantamiento de la inmunidad de Chaves.

A principios del 2022, cuando el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció una iniciativa sobre retiros del ROP para pagar deudas, Chaves se opuso categóricamente.

En aquella ocasión, dijo: “Me preocupa que la propuesta tenga como intención, o como consecuencia no deseada, que la gente saque el ROP para pagar a los bancos que están viendo un aumento en su morosidad en los portafolios de tarjetas de crédito. Si esa es la intención, ahí mismo la voy a vetar. Habrá que ver el detalle. Tengo esa sospecha. No se vale”.

Desde entonces, su administración no ha apoyado iniciativas en ese sentido.

El exministro de Hacienda y actual candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, se opuso al anterior proyecto del PLN en febrero del 2023 de forma radical. “No podemos cambiar el pan de hoy por el hambre de mañana”, afirmó.

Señaló que retirar gran parte del ahorro causaría un alza en las tasas de interés y, en consecuencia, en la inflación.

El presidente Rodrigo Chaves también ha cambiado su posición en lo referente al retiro anticipado del ROP. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al igual que se hizo con la campaña de Laura Fernandez, La Nación envió una serie de consultas al Ministerio de Hacienda para conocer si el presidente Chaves, o el ministro Rudolf Lücke, respaldan las propuestas de permitir el retiro del 100% del ROP.

Asimismo, se le preguntó al ministerio si se han valorado las recomendaciones de organismos internacionales y la Superintendencia General de Pensiones (Supén) respecto a este tema.

No obstante, Hacienda respondió que el ministro Rudolf Lücke atenderá las consultas al respecto hasta después de su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, convocada para el próximo 20 de enero.