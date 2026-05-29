Sucesos

Miguel Ángel Rodríguez absuelto por peculado, 25 años después de iniciado el caso Reaseguros

El caso se refiere supuestos pagos indebidos, hechos por empresas reaseguradoras del Reino Unido a funcionarios públicos en el 2001

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Por Christian Montero y Vanessa Loaiza N.
Este viernes 29 de mayo del 2026 se leyó la sentencia del juicio por supuestos pagos indebidos en negocios de reaseguros del Instituto Nacional de Seguros. El Expresidente Miguel Ángel Rodríguez es uno de los imputados.
Este viernes 29 de mayo del 2026 se leyó la sentencia del juicio por supuestos pagos indebidos en negocios de reaseguros del Instituto Nacional de Seguros. El Expresidente Miguel Ángel Rodríguez es uno de los imputados. (Foto: Jose Cordero/Foto: Jose Cordero)







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Miguel Ángel Rodríguez EcheverríaReaseguros
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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