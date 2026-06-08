El País

Plan de armonización eléctrica derogaría Ley 7.200 que fija topes a generadores privados

Proyecto de ley quita tope histórico de 20 MW por planta, pero traslada al Minae facultad de autorizar toda nueva generación renovable mayor a 5 MW

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Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen de la planta hidroeléctrica Don Pedro, localizada en San Miguel de Sarapiquí (Alajuela), de la empresa Enel Green Power Costa Rica, filial de la italiana Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL). Foto: Cortesía.







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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