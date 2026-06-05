El País

Exdirector del ICE detalla consecuencias si se hunde el plan de armonización eléctrica

Salvador López, exdirector del Centro Nacional de Control de Energía, dice que plan de armonización eléctrica no privatiza el ICE ni cambiaría ya tarifas o suministro. También cuestiona al Frente Amplio y al gobierno

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Por Juan Fernando Lara Salas
Salvador López Alfaro exdirector del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Salvador López Alfaro, exdirector del Cence del ICE, no oculta su frustración con el clima político sobre el plan de armonización eléctrica. (JOHN DURAN/John Durán)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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