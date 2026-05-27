Presidenta Laura Fernández decide desconvocar el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anunció que desconvocará el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica este miércoles 27 de mayo. Así lo afirmó durante su conferencia de prensa en Casa Presidencial.

Según indicó, la decisión la toma para dar un espacio de reflexión a los diputados de oposición que están en contra de la iniciativa.

La mandataria indicó que solicitará al ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, formular el decreto este mismo miércoles para sacar de la corriente legislativa el proyecto.

La iniciativa se aprobó este martes en primer debate, con el respaldo de 27 diputados, todos integrantes de la bancada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Laura Fernández, presidenta de la República. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

Acusa al PLN de bloquear el proyecto para negarle una “medalla” al Gobierno

Antes de anunciar que desconvocará el proyecto, Fernández acusó a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) de bloquear el plan, y afirmó que una fuente le confesó que, durante la reunión de fracción del PLN de este lunes, los diputados reconocieron su importancia, pero acordaron frenarlo porque es “una medalla demasiado grande y demasiado buena” para la actual administración, decidiendo que es mejor esperar cuatro años para aprobarlo cuando ellos sean gobierno.

La presidenta calificó esta acción de “mezquindad política” y acusó abiertamente a la oposición de tener una “doble moral vergonzante”.

“Aquí lo que hay es una partida de comunistas, óiganme bien, la gente que quiere llevar a Costa Rica a los apagones de Cuba o a la deuda, obviamente Venezuela, porque destruyen a su paso todo”, comentó Fernández.

“Se unieron al comunismo para destruir a nuestra sociedad. Y vean ustedes, costarricenses, si esto es una estafa y una doble moral vergonzante que los debe de avergonzar (sic), se dicen defensores de los pobres, los comunistas de Costa Rica, y con estas posiciones lo único que hacen es seguir condenando a la pobreza, a la costa pobre, a las fronteras pobres, a los territorios indígenas, a los afro-costarricenses que tanto dicen que defienden. Y también son una doble moral porque se llaman ambientalistas, mentirosos”, comentó.

La mandataria también llamó al empresario y expresidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas; a la exdiputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas; y al presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, quienes defendieron la posición de Fernández.