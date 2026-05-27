Política

Presidenta Laura Fernández decide desconvocar el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica

Mandataria indicó que el fin es dar un espacio de reflexión a diputados de oposición. Acusa al PLN de bloquear el proyecto para “negarle una medalla al gobierno”.

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Por Yucsiany Salazar y Cristian Mora
Plenario Legislativo, sesión ordinaria
La presidenta Laura Fernández confirmó que desconvocará el proyecto de ley. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Ley de Armonización EléctricaLaura Fernández
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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