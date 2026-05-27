Política

Proyecto de armonización eléctrica pasa primer debate con los votos de Pueblo Soberano

La iniciativa promovida por el Ejecutivo avanza aunque enfrenta un escenario adverso para alcanzar los votos necesarios en la votación final

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Por Lucía Astorga
Electricidad
La propuesta del Gobierno para reformar el sistema eléctrico nacional, se aprobó en primer debate, pero no cuenta con los 38 necesarios para convertirse en ley. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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