El País

Proyecto de armonización eléctrica: conozca qué cambiaría para el ICE, empresas eléctricas públicas y privadas e industrias

La iniciativa crearía un mercado mayorista

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Por Juan Fernando Lara Salas y Yeryis Salas
Subestación eléctrica del ICE
El ICE mantendría la red de transmisión de alta tensión, con el proyecto de armonización eléctrica. Foto: (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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