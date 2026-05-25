Política

PLN anuncia cómo votará el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica

La segunda bancada más numerosa de la Asamblea Legislativa anunció su posición con respecto al proyecto de Ley de Armonización Eléctrica

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Por Cristian Mora, Aarón Sequeira, y Yucsiany Salazar
PLN anunció que no respaldará la reforma a la Ley de Armonización Eléctrica.
PLN anunció que no respaldará la reforma a la Ley de Armonización Eléctrica. (Cristian Mora/Cristian Mora)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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