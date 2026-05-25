PLN anuncia cómo votará el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica

PLN anunció que no respaldará la reforma a la Ley de Armonización Eléctrica.

La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció que no apoyará el proyecto actual para reformar el sistema eléctrico nacional, denominado Ley de Armonización Eléctrica, bajo el expediente 23.414.

En su lugar, presentó una propuesta alterna llamada Ley Marco Reguladora del Sector Energético en Costa Rica, enfocada en medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética del país y garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.

“Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico. Eso no está en discusión. (...) Pero el expediente 23.414 no es la respuesta adecuada”, indicó la agrupación verdiblanca.

La decisión del PLN se da en sintonía con lo anunciado por Ricardo Sancho, presidente del partido, quien indicó que el Directorio Político de la agrupación se reunió el domingo 24 de mayo y acordó la oposición “rotunda” al proyecto.

Según señaló Sancho, la agrupación verdiblanca defienden el modelo solidario frente al mercado que, a su criterio, promueve la iniciativa, lo que calificaron como un intento de “descabezar el Estado Social de Derecho”, una de las principales banderas históricas del PLN.

“El PLN está dispuesto a construir un proyecto de transformación energética que sea visionario, incluya nuevas energías, incorpore la variable climática y, sobre todo, sea respaldado por una verdadera consulta social. Somos conscientes de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) requiere una transformación, pero este no es el proyecto para ello”, concluyó en ese momento.

Ahora, la agrupación precisó que basa su negativa al expediente en tres razones principales:

“El proyecto rompe el principio de solidaridad, se privilegia la reducción de tarifas de los grandes consumidores eléctricos, a costillas de los hogares y las pequeñas empresas”.

“Se desmantelan funciones esenciales del ICE. Costa Rica no debe debilitar las capacidades estratégicas de una institución clave para la seguridad energética del país. Liberación Nacional se compromete a fortalecer y modernizar al ICE, no a debilitarlo”.

“El proyecto no brinda herramientas suficientes a las cooperativas de electrificación rural, y a las empresas públicas CNFL, JASEC y a ESPH para aportar con mayor fuerza a la generación renovable”.

La segunda fracción más grande de la Asamblea Legislativa recalcó que se aproxima una emergencia en Costa Rica por el fenómeno de El Niño, retiro de plantas del ICE, ajustes tarifarios pendientes y la guerra en Irán que provoca un aumento en el petróleo, lo cual añade presión directa sobre el Sistema Eléctrico Nacional.

“A esto se suma el pésimo manejo de las relaciones diplomáticas de la presidenta Laura Fernández con nuestro histórico aliado Panamá, cuya consecuencia es que no tendremos la posibilidad de contar con energía en caso de desabasto”, indicó el PLN.

“Debido al mal manejo y pésima planificación del gobierno de Rodrigo Chaves, hoy estamos a las puertas de tener apagones”, agregó.

¿Qué busca la propuesta del PLN?

La fracción liberacionista propone, en lugar del expediente 23.414, el proyecto de Ley de Emergencia y Seguridad Energética Nacional, enfocada, según mencionan, en siete medidas: