Política

Reforma eléctrica: estos son los cambios que propone el gobierno para el ICE y el mercado energético

Si bien el gobierno de Laura Fernández convocó la iniciativa, las bancadas de opsoción advierten que el texto requiere ajustes para corregir falencias

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Por Lucía Astorga
Electricidad, labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica
El proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico plantea una transformación estructural del modelo actual. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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