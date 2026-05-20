Uccaep pide a Yara Jiménez apurar avance de proyecto de armonización eléctrica

La Uccaep dirigió una comunicación a Yara Jiménez (centro), presidenta del Congreso, para que el proyecto de armonización eléctrica llegue rápido a su discusión en primer debate.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) solicitó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), apurar el avance del proyecto titulado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

La agrupación gremial abogó por la pronta aprobación en primer debate del expediente 23.414, que si bien fue convocado por la presidenta de la República, Laura Fernández, no se ha podido discutir en el plenario por encontrarse en proceso de consultas y publicación.

El proyecto fue presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves, desde octubre del 2022.

En una comunicación dirigida a la jerarca legislativa, la Uccaep alegó que la propuesta es necesaria para que el país pueda modernizar su sistema eléctrico, con el fin de volverlo más eficiente, competitivo y capaz de responder a las demandas futuras.

Según expuso, la iniciativa contribuiría a ese objetivo al abrir espacios a una mayor competencia en la generación eléctrica, fortalecer la planificación del sistema y promover una diversificación de las fuentes de energía.

Uccaep también sostuvo que el proyecto facilitaría condiciones para tarifas más competitivas, reforzaría la seguridad energética y apoyaría los objetivos de descarbonización del país. A su juicio, la aprobación de esta propuesta tendría un impacto directo en la competitividad nacional, al favorecer la atracción de inversión y el desarrollo productivo.

El proyecto de ley propone crear el Mercado Eléctrico Nacional (MEN) para que los agentes mayoristas compren y vendan energía. Dentro de este ámbito, las empresas públicas y privadas podrían celebrar contratos y transacciones de bienes, servicios, activos financieros y otros recursos del sector eléctrico.