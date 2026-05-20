Política

Uccaep pide a Yara Jiménez apurar avance de proyecto de armonización eléctrica

La agrupación gremial envió una nota a la presidenta de la Asamblea Legislativa para que el proyecto llegue pronto a su discusión en primer debate

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Por Lucía Astorga
Actividad de los diputados durante la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa.
La Uccaep dirigió una comunicación a Yara Jiménez (centro), presidenta del Congreso, para que el proyecto de armonización eléctrica llegue rápido a su discusión en primer debate. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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