El País

Plan de armonización eléctrica prevé 10 años de moratoria antes de competencia plena del mercado

Letra pequeña del proyecto decide qué energía se vendería primero durante una década

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Por Juan Fernando Lara Salas
Detalle de la casa de máquinas de Las Pailas II, planta geotérmica del ICE inaugurada en 2019 en Curubandé de Liberia, Guanacaste, una de las inversiones que quedarían bajo prioridad de despacho en el plan de armonización eléctrica.







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Ley de Armonización EléctricaExpediente 23414Mercado eléctrico Costa RicaICEArmonización eléctrica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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