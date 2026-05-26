El País

¿Qué es el Ecosen, la institución que pretende crear el proyecto de armonización eléctrica?

Una entidad asumiría funciones como operadora del nuevo Mercado Eléctrico Nacional (MEN)

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Por Yeryis Salas y Juan Fernando Lara Salas
El gasto en generación térmica condujo a la Aresep a elaborar un ajuste tarifario que incluye alzas de hasta 30% en los recibos para el 2025. Fotografía:
Fotografía de torres de alta tensión en Ciudad Colón. La Aresep tramita aumentos de hasta 30% en las tarifas eléctricas debido al uso intensivo de generación térmica del ICE. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)







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Proyecto de armonización eléctricaICEEcosen
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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