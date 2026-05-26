¿Qué es el Ecosen, la institución que pretende crear el proyecto de armonización eléctrica?

Fotografía de torres de alta tensión en Ciudad Colón. La Aresep tramita aumentos de hasta 30% en las tarifas eléctricas debido al uso intensivo de generación térmica del ICE. Fotografía:

Una de las principales propuestas del proyecto de armonización eléctrica, impulsado por el oficialismo, es la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), que daría a una institución autónoma funciones que ahora tiene el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El Ecosen se encargaría, entre varias responsabilidades, de:

Operar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) “al mínimo costo, cumpliendo los requerimientos de calidad, seguridad y desempeño”.

Planear la operación eléctrica de corto y mediano plazo.

Planificar la expansión del SEN.

Resolver los conflictos de interés y las disputas comerciales de los operadores.

Operar el nuevo Mercado Eléctrico Nacional (MEN), el cual será un mercado mayorista de las empresas distribuidoras de energía.

Actuar como enlace del sistema eléctrico de Costa Rica con el Mercado Eléctrico Regional (MER), un sistema integrado entre los países centroamericanos.

Convocar subastas de energía cada año, en las cuales las empresas distribuidoras deberán tener contratada al menos el 90% de su demanda en periodos de uno a cinco años.

Coordinar las subastas de capacidad para suplir las necesidades del SEN.

Dichas subastas podrán contar con topes mínimos o máximos, según lo establezca la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), “con el fin de proteger los intereses de los consumidores, de precios excesivos en el mercado”.

Esta nueva institución estaría comandada por una junta directiva compuesta por cinco miembros técnicos con grado universitario y un mínimo de 10 años de experiencia profesional en el sector energético. Ejercerán sus cargos por seis años sin derecho a reelección.

El expediente 23.414 establece que los miembros serían un representante técnico de cinco diferentes entidades:

Dirección de Transmisión del ICE.

Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente (Minae).

Distribuidoras regionales y cooperativas (Cedet).

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Un representante del sector privado designado por la Unión Costarricense de Cámaras (Uccaep).

De igual forma, esta junta directiva nombraría un director ejecutivo, quien deberá cumplir requisitos de idoneidad y experiencia.

Si bien estará conformado por representantes de las empresas e instituciones que participarán en el mercado eléctrico, el texto indica que el Ecosen “ejercerá sus funciones bajo los principios de independencia, imparcialidad y transparencia”.

El texto propone que Ecosen sea financiado con el canon de energía que deberán pagar los agentes de los mercados eléctricos, el cual consistirá en un monto proporcional según la energía que transen en el MEN.

Otro cambio sustancial que propone el expediente 23.414 es otorgarle la rectoría del subsector eléctrico al Minae.

En un primer nivel, esta institución tendría la potestad exclusiva de dictar las políticas públicas y la planificación estratégica de largo plazo con un horizonte mínimo de 15 años.

Mientras que en un segundo nivel, el Ecosen sería el encargado de diseñar de forma bianual el plan detallado de corto, mediano y largo plazo para identificar los requerimientos específicos de generación y transmisión necesarios para cubrir la demanda y evitar apagones.

Dicho plan quedaría sujeto a un proceso de consulta pública para que empresas y ciudadanos presenten comentarios y objeciones antes de ser remitido a la Aresep para su validación final.