Miguel Ángel Rodríguez sobre captura de Nicolás Maduro: ‘Me es muy difícil respaldar la invasión, pero la justifico’

Miguel Ángel Rodríguez se reunió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González el año anterior, junto con los también exmandatarios Luis Guillermo Solís, Rafael Ángel Calderón, Óscar Arias y José María Figueres.

El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez se pronunció la noche de este sábado, en relación a la captura y extracción de Nicolás Maduro, por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Rodríguez quien en el pasado fungió como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y además ha sido observador en procesos electorales de ese país sudamericano, aseguró que le resulta “difícil” felicitar o respaldar la invasión por parte de Estados Unidos, sin embargo la justifica.

“La justifico porque se ha dado una violación al derecho humano establecido en América Latina por la Carta Democrática Interamericana a vivir en democracia, y porque desdichadamente las organizaciones de la institucionalidad interamericana y mundiales no fuimos capaces de dar el apoyo necesario a Venezuela en todos estos largos años en que la narcodictatura ha violado los derechos humanos”, afirmó.

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez sobre Venezuela

El exmandatario dijo sentir “dolor” por el hecho de haber tenido que llegar a las acciones realizadas este sábado, las cuales evidencian los fallos en la capacidad de defender a los demócratas que ganaron las elecciones.

“Lo que ha venido ocurriendo desde el 2015 cuando por primera vez estuve en Venezuela con otro grupo de expresidentes apoyando a las fuerzas democráticas (...) ahora lo que corresponde es trabajar para rescatar la soberanía de Venezuela, su capacidad productiva y para lograr que se haga posible que unidos, los venezolanos reconstruyan su democracia y su vida en su propia soberanía”, agregó Rodríguez.

El expresidente finalizó su mensaje con un pedido de oración por el pueblo venezolano y para que quienes “ganaron las elecciones contundentemente” puedan asumir el poder.

Tras la captura de Maduro, el presidente Donald Trump, aseguró que Estados Unidos “administrará” Venezuela hasta que se produzca una transición “pacífica”. , sin brindar mayores detalles de quiénes, cómo y por cuánto tiempo lo harán.