Miguel Ángel Rodríguez sobre captura de Nicolás Maduro: ‘Me es muy difícil respaldar la invasión, pero la justifico’

Expresidente de Costa Rica asegura que organizaciones no habían sido capaces de dar el apoyo necesario a Venezuela

Por Patricia Recio
En la imagen los expresidentes Luis Guillermo Solís, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Óscar Arias y José María Figueres en compañía del líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia.
Miguel Ángel Rodríguez se reunió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González el año anterior, junto con los también exmandatarios Luis Guillermo Solís, Rafael Ángel Calderón, Óscar Arias y José María Figueres.







Patricia Recio

