Sucesos

25 años después, termina debate de caso Reaseguros contra expresidente Miguel Ángel Rodríguez

Expresidente Rodríguez aseguró sentirse seguro de su inocencia y lamentó que su esposa, la ex primera dama Lorena Clare, no lo acompañe para concluir este proceso. ‘Desde el cielo Lorena ya sabe cual será el veredicto’, afirmó

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Por Roger Bolaños Vargas

Este viernes 15 de mayo finalizó, tras 25 años de espera, el debate público por el caso conocido como Reaseguros, en el que figura como imputado el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002). El exmandatario publicó un texto en su Facebook en el que afirmó sentirse tranquilo y seguro de su inocencia.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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