25 años después, termina debate de caso Reaseguros contra expresidente Miguel Ángel Rodríguez

Este viernes 15 de mayo finalizó, tras 25 años de espera, el debate público por el caso conocido como Reaseguros, en el que figura como imputado el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002). El exmandatario publicó un texto en su Facebook en el que afirmó sentirse tranquilo y seguro de su inocencia.

El caso, tipificado bajo la figura del peculado, se refiere a supuestos pagos hechos por empresas reaseguradoras del Reino Unido a funcionarios en el año 2001, para convertirse en las compañías reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS), informó el Poder Judicial.

La etapa de juicio inició el lunes 25 de agosto del 2025 en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Ahora, tras casi nueve meses, el tribunal deberá pasar a la parte resolutiva, es decir, a emitir la resolución de la sentencia. Esta deberá conocerse el próximo 29 de mayo.

En esta causa, además del exmandatario Rodríguez, figuran el expresidente ejecutivo del INS, Cristóbal Zawadzki Wojtasiak; el exjefe de Reaseguros del INS, Álvaro Antonio Acuña Prado; y exfuncionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El artículo 361 del Código Penal sanciona el delito de peculado con penas de tres a 12 años de prisión. Lo comete el funcionario público que “sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez afirmó estar seguro de su inocencia, pero lamentó que su esposa, la ex primera dama Lorena Clare, fallecida en marzo, no esté con él en este momento. (Eyleen Vargas Davila/ Agencia Oj)

Rodríguez: “Dolorosísima prueba”

El expresidente Rodríguez publicó en su Facebook un mensaje en el que repasó el juicio y reafirmó su inocencia.

“Desde el inicio cuando se me quiso involucrar en este caso me he sentido muy tranquilo porque, como expuse al Tribunal en mi defensa material, no hay ni un hecho concreto y probado que me ligue a delito alguno“, explicó en el texto.

Rodríguez lamentó la larga duración del juicio e hizo referencia a su esposa, la ex primera dama Lorena Clare Facio, quien falleció en marzo tras luchar contra el cáncer de páncreas.

“Lamento muchísimo que Lorena no está a la par mía para celebrar este fin de esta dolorosísima prueba que ha afectado muy indebidamente a toda mi familia“, acotó Rodríguez.

Miguel Ángel Rodríguez lamentó que su esposa Lorena Clare, fallecida en marzo, no lo acompañe para concluir este proceso judicial. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

En marzo del 2022, la Sala Constitucional resolvió con lugar un recurso de amparo interpuesto por Rodríguez, quien reclamó una mora judicial de más de 20 años en su perjuicio.

Los magistrados determinaron que se había violado el principio de “justicia pronta y cumplida”, avalado por el Código Penal y la Constitución Política.

“Pido a Dios que esta increíble mora judicial —que mereció un amparo de la Sala Constitucional— sirva para que se den los cambios necesarios en nuestro derecho procesal penal para que nadie más sufra una afrenta igual", concluyó Rodríguez.

El proceso judicial ha estado marcado por al menos tres audiencias preliminares, sobreseimientos a favor de los imputados, anulaciones de absolutorias y múltiples solicitudes para elevar la causa a juicio.