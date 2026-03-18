El mensaje que Lorena Clare dejó en vida y ahora conmueve en redes sociales: ‘Solo el amor vence...’

Lorena Clare Facio, exprimera dama de la República y esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, dejó un legado inmenso en la historia de Costa Rica, luego de que se confirmara su muerte este martes 17 de marzo, a los 82 años, tras luchar contra el cáncer de páncreas.

Tras su lamentable partida, en las últimas horas muchas personas han compartido videos, fotografías y emotivos testimonios relacionados con doña Lorena. Una de ellas fue la exdiputada Shirley Díaz, quien publicó un pequeño clip en el que Clare habla de su vida junto a Rodríguez, a la vez que transmite un sencillo y poderoso mensaje en lo que parece ser una fiesta de cumpleaños.

“En la vida solo el amor vence, nada más... es el amor porque el amor hace perdonar, luchar, volver, todo lo hace el amor. En estos momentos yo le digo a Miguel Ángel: te adoro como desde siempre y vivimos una vida tranquilos, viejillos, pero un momento de estos para nosotros es como una estrella. Es lindísimo”, dijo Clare en su discurso, el cual fue celebrado con fuertes aplausos.

Además, afirmó que cuando conoció a Miguel Ángel Rodríguez, él era un “gordillo panzón”.

“Me enamoré de ese gordillo panzón, me casé y vivimos 60 años juntos, más lo que vivimos de de novios”.

Clare fue primera dama entre 1998 y 2002 y participó en diversos programas sociales apoyando a poblaciones en vulnerabilidad. Sus honras fúnebres se realizan este miércoles 18 de marzo en la parroquia de San Rafael de Escazú.