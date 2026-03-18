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El mensaje que Lorena Clare dejó en vida y ahora conmueve en redes sociales: ‘Solo el amor vence...’

La muerte de la exprimera dama deja un legado de compromiso social y un emotivo mensaje sobre el poder del amor

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Por Fiorella Montoya
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 05/07/2024, San José, Escazu, entrevista con la ex primera dama de la República, Lorena Clare, para hablar acerca de su libro.
Lorena Clare luchó desde el año pasado con un cáncer de pancreas. (Jose Cordero)







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Lorena Clare FacioMiguel Ángel Rodríguez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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