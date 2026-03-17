El País

Falleció exprimera dama, Lorena Clare Facio: ‘Partió serenamente y rodeada de amor’, destaca su familia

La exprimera dama falleció luego de su lucha contra el cáncer

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Por Yucsiany Salazar
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 05/07/2024, San José, Escazu, entrevista con la ex primera dama de la República, Lorena Clare, para hablar acerca de su libro.
La exprimera dama de la República, Lorena Clare, falleció a los 82 años. (Jose Cordero)







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Lorena Clare
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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