Falleció exprimera dama, Lorena Clare Facio: ‘Partió serenamente y rodeada de amor’, destaca su familia

La exprimera dama de la República, Lorena Clare, falleció a los 82 años.

Lorena Clare Facio, exprimera dama de la República y esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, falleció a los 82 años, según confirmó su familia a través de un comunicado de prensa.

“Partió serenamente, acompañada de su familia, rodeada de amor, tras luchar con valentía y entrega total contra una dolorosa enfermedad como el cáncer de páncreas“, indica el comunicado de la familia Rodríguez Echeverría.

Su legado

Durante su gestión como primera dama, entre 1998 y 2002, participó en diversas iniciativas de carácter social y cultural, enfocadas en el bienestar de la población.

Su gestión se caracterizó por impulsar iniciativas dirigidas a poblaciones en condición de vulnerabilidad, como personas adultas mayores, mujeres, pacientes con cáncer, personas con discapacidad y madres adolescentes.

Entre sus aportes más relevantes figura el impulso a programas de prevención y atención del cáncer cérvico uterino y de mama, así como el fortalecimiento de servicios de salud, incluido el Hospital Nacional Geriátrico Blanco Cervantes, donde se promovieron mejoras en la atención y equipamiento.

En el ámbito de derechos de las mujeres, promovió acciones orientadas a aumentar su participación en la vida política y respaldó la consolidación de instituciones enfocadas en equidad de género, como el Ministerio de la Condición de la Mujer.

Lorena Clare dejó un legado que persiste en Costa Rica. (Jose Cordero)

También apoyó proyectos en educación inclusiva, entre ellos el fortalecimiento del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec), así como programas que buscaban ampliar oportunidades educativas para madres adolescentes.

Durante esos años también se impulsaron iniciativas legales vinculadas a la protección de la niñez, la paternidad responsable y la atención integral de la población adulta mayor, incluyendo la creación del Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor (Conapam).

Su trabajo fue reconocido en abril de 2022, cuando la Asamblea Legislativa la declaró Ciudadana de Honor de la República, por sus aportes a la lucha por la equidad de género y los derechos humanos

La exprimera dama también dejó testimonio de su vida en el libro Como el bambú, donde abordó experiencias personales y familiares, reflejando resiliencia ante la adversidad.

La exprimera dama, Lorena Clare y el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez tenían 53 años de matrimonio.

“Lorena fue, ante todo, un ser humano extraordinario. Una mujer profundamente sensible, generosa y comprometida con aliviar el dolor ajeno. Desde muy joven supo que su vocación era servir y ser fuente de alegría para los demás, propósito que guió cada etapa de su vida personal y pública”, indicó su familia.

Sentidos mensajes en redes sociales

El excandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, envió un mensaje de condolencias al expresidente Miguel Ángel Rodríguez.

“Kristina y yo expresamos nuestro más profundo pésame por el fallecimiento de doña Lorena Clare Facio. Enviamos a la familia Rodríguez Echeverría, en especial a don Miguel Ángel, nuestro abrazo solidario en este momento tan doloroso”, indicó Hidalgo.

Hidalgo recordó a la exprimera dama como una mujer que dejó una huella profunda en el país, ya que muchas de las causas que impulsó actualmente siguen impactado a la población costarricense.

“Pero, más allá de su papel público, que fue extraordinario, para don Miguel, sus hijos y nietos, se trata de la pérdida de una esposa, madre y abuela muy amada. Esperamos que el cariño de tantas personas que hoy la recuerdan con gratitud sea también un consuelo en estos días difíciles”, agregó el excandidato socialcristiano.