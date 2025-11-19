Viva

Lorena Clare, exprimera dama de Costa Rica, padece de cáncer: ‘El ‘shock’ ha sido fuerte’

La esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez fue homenajeada en una gala para recaudar fondos para la sala de quimioterapia del Hospital San Juan de Dios

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 05/07/2024, San José, Escazu, entrevista con la ex primera dama de la República, Lorena Clare, para hablar acerca de su libro.
Doña Lorena Clare tiene 82 años y es la esposa de Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002. Ella comentó que inició su tratamiento contra el cáncer en el 2024. (Archivo/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lorena ClareCáncerMiguel Ángel Rodríguez
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.