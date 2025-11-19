Lorena Clare, exprimera dama de Costa Rica, padece de cáncer: ‘El ‘shock’ ha sido fuerte’

Doña Lorena Clare tiene 82 años y es la esposa de Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002. Ella comentó que inició su tratamiento contra el cáncer en el 2024.

La exprimera dama de la República, Lorena Clare, reveló que padece de cáncer. Doña Lorena fue la dedicada de la actividad Hope Gala, que se realizó hace unos días en el Club Unión, en San José, para recaudar fondos para la sala de quimioterapia del Hospital San Juan de Dios.

La periodista Glenda Umaña compartió un video en redes sociales con el discurso que ofreció doña Lorena en el evento. La esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez explicó que en noviembre del 2024 comenzó su tratamiento y que la próxima semana tiene una nueva cita para continuar. De acuerdo con Hope, Clare enfrenta un cáncer de páncreas.

Doña Lorena Clare padece de cáncer

“Fuimos a sacar una cita para reiniciar el tratamiento, obviamente todas estas cosas son muy difíciles, pero no tienen idea de la satisfacción que tanto Miguel Ángel como yo sentimos al ver el salón de quimioterapia lleno de anuncios, de cositas especiales para las personas que van a recibir tratamiento”, manifestó y aprovechó la oportunidad para felicitar a la Hope Gala por el trabajo que han realizado para ayudar al hospital.

“Estos son los designios de Dios. Imagínense, empecé mi tratamiento hace poquito más de un año y me toca ir y ver el cambio en esta época y colaborar con ustedes en estos momentos, que no fueron fáciles, porque el shock ha sido fuerte”, expresó.

Clare fue primera dama durante el mandato de su esposo Miguel Ángel Rodríguez entre 1998 y 2002.

Según explicó doña Lorena Clare, su esposo Miguel Ángel Rodríguez la acompaña en su lucha contra el cáncer. (Archivo)

