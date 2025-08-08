La curiosa rutina de compras de la exprimera dama Gloria Bejarano que hizo viral su nieta

Cuidadosa, ordenada y siempre con una sonrisa. Así es como la exprimera dama de la República y exdiputada Gloria Bejarano hace sus compras, según contó su nieta Gigi Garita en un video que publicó en TikTok donde mostró cómo la esposa de Rafael Ángel Calderón disfruta mucho de sus visitas al supermercado.

En un curioso y divertido video, Garita explicó que su abuela hizo ella sola una lista ordenada de los productos que hay en cada pasillo del supermercado para que no se le olvide algo durante las compras.

“Ella sabe todo lo que está haciendo, sabe dónde está todo, conoce todos los pasillos. Conoce a todas las personas que trabajan acá por nombre, les pregunta por la familia”, contó Gigi.

La curiosa manera de comprar en el supermercado de Gloria Bejarano

En el video se ve cómo doña Gloria interactúa con alegría con las personas que la atienden.

Otra curiosidad del clip es que en esa ocasión, la compra se hizo muy grande; el carrito iba lleno hasta el tope, pero no porque doña Gloria sea despilfarradora o compradora compulsiva, sino porq

ue en su casa iba a recibir la visita de muchos familiares y necesitaba llevar bastante comida para atenderlos.

Como un último detalle, doña Gloria manejaba el carro y no permitió que su nieta lo hiciera porque “iba muy lento”.

