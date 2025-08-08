Viva

La curiosa rutina de compras de la exprimera dama Gloria Bejarano que hizo viral su nieta

La empresaria Gigi Garita, nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón, mostró a su abuela disfrutando de sus visitas al supermercado

Por Jessica Rojas Ch.

Cuidadosa, ordenada y siempre con una sonrisa. Así es como la exprimera dama de la República y exdiputada Gloria Bejarano hace sus compras, según contó su nieta Gigi Garita en un video que publicó en TikTok donde mostró cómo la esposa de Rafael Ángel Calderón disfruta mucho de sus visitas al supermercado.








Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

